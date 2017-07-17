Итоги работы предприятий ГМК Украины за июнь и 6 месяцев 2017 года — Укрметаллургпром

По данным ОП «Укрметаллургпром» производство основных видов металлопродукции в июне 2017 года несколько уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем и составило:

— чугуна – 1,5 млн тонн (ср.сут. пр-во – 50,4 тыс. тонн; -0,2 тыс. тонн/сут. или 100% к уровню мая);

— стали – 1,6 млн тонн (53,1 тыс. тонн; -0,9 тыс. тонн/сут. или -2%);

— проката – 1,35 млн тонн (44,9 тыс. тонн; -1 тыс. тонн/сут. или -2%).

Производство за 6 месяцев 2017 года составило:

— чугун — 9,4 млн тонн (79% к аналогичному периоду 2016 года);

— сталь – 10,3 млн тонн (83%);

— прокат – 8,7 млн тонн (80%).

Текущий среднесуточный объем производства металлопродукции (за 10 суток июля) находится на уровне июньских показателей.

По состоянию на 11 июля 2017 г. в работе находятся 16 из 28 действующих доменных печей (57%), 11 конвертеров из 21-го (52%), 7 мартеновских печей из 9-ти (78%) и 7 электропечей из 15-ти(47%).

Кроме того, по-прежнему 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Железорудное сырье

Объем поставок украинского железорудного сырья в июне составил 1,8 млн тонн (-200 тыс. тонн к маю), а за 6 месяцев – 12,1 млн тонн (-1,9 млн тонн или -14% к аналогичному периоду 2016 года).

В июне, как и в предыдущем месяце, импортных поставок ЖРС не было.

За 6 месяцев импорт ЖРС составил 90 тыс. тонн (-1,1 млн тонн или -92% к аналогичному периоду 2016 года).

Экспорт ЖРС в июне составил 3,4 млн тонн (-220 тыс. тонн к маю), а за 6 месяцев – 20,5 млн тонн (102% к аналогичному периоду 2016 года).

Угли

Поступление украинских углей на коксохимические предприятия в июне составило 340 тыс. тонн, а за 6 месяцев – 1,9 млн тонн (-1,1 млн тонн или -36% к аналогичному периоду 2016 года).

Объем импортных поставок углей для коксования в июне составил 780 тыс. тонн, а за 6 месяцев – 5,1 млн тонн (-1 млн тонн или -17% к аналогичному периоду 2016 года).

Всего в июне украинские КХЗ получили 1,1 млн тонн углей для коксования (на уровне мая), а за 6 месяцев – 7 млн тонн (-2,1 млн тонн или -23% к аналогичному периоду 2016 года).

При этом доля импортных углей в общем объеме составила 73% против 67% за 6 месяцев 2016 года.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ по состоянию на 01.07.17. составили порядка 480 тыс. тонн.

Кокс

Объем поставок металлургам украинского кокса в июне составил 720 тыс. тонн (+20 тыс. тонн к маю). За 6 месяцев поставлено 4,2 млн тонн украинского кокса (-1,3 млн тонн или -23% к аналогичному периоду 2016 года).

По импорту в июне завезено порядка 80 тыс. тонн (как и в мае), а за 6 месяцев – 430 тыс. тонн (-100 тыс. тонн или -19% к 6 месяцам 2016 года).

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия за 6 месяцев составило 4,6 млн тонн (-1,4 млн тонн или -23% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Металлолом

В июне металлургическим предприятиям было поставлено 280 тыс. тонн металлолома (как и в мае), что составило 102% к расчетной потребности метпредприятий.

За 6 месяцев металлургам было поставлено 1,6 млн тонн лома (89% от потребности предприятий и 104% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение июня увеличились на 20 тыс. тонн и по состоянию на 01.07.17. составили порядка 120 тыс. тонн (на начало года – составляли 190 тыс. тонн).

На экспорт в июне было поставлено 22 тыс. тонн металлолома (-20 тыс. тонн к маю). Всего за 6 месяцев на экспорт поставлено 131 тыс. тонн лома против 233 тыс. тонн за 6 месяцев 2016 года.

Природный газ и электроэнергия

Объем потребленного металлургами природного газа в июне сохранился на уровне предыдущего месяца и составил порядка 125 млн куб.м. Среднесуточное потребление природного газа в июне составило 4,2 млн куб.м.

Всего за 6 месяцев металлурги потребили 880 млн куб.м природного газа, что составило 102% к объему потребления в аналогичном периоде 2016 года. Среднесуточное потребление составило 4,9 млн куб.м против 4,7 млн куб.м за 6 месяцев 2016 года.

Потребление электроэнергии за 6 месяцев составило 5,7 млрд кВт·ч (89% от объема потребления за 6 месяцев 2016 года).

Прогноз на август 2017 года

При сохранении сложившейся в данный момент ситуации в августе прогнозируется производство основных видов металлопродукции в следующих объемах:

— чугуна – порядка 1,6 млн тонн;

— стали – 1,7 млн тонн;

— проката – 1,4 млн тонн.

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