Сколько металлопроката нужно потреблять для развития Украины

Для того, чтобы экономика Украины развивалась, потребления металлопрокат в нашей стране должно превышать 12 млн тонн. «Чтобы остановить процесс износа нам нужно потреблять не менее 12 млн тонн металлопроката в год», — считает Владимир Власюк, директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ)

Владимир Власюк напомнил, что максимальный объем потребления — около 9 млн тонн — был зафиксирован в 2008 году.

В 2015 году на внутренний рынок было поставлено около 3,3 млн тонн металлопроката, а в 2016-м — 4,6 млн тонн.

Если Украина не сможет увеличить потребление металлопроката до 12 млн тонн, то продолжится деиндустриализация страны, считает руководитель УПЭ.

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