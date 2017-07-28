Почему потребление стали в СНГ увеличится в 2017 году

В 2017 году рост мирового видимого потребления стали составит 2,5-3%. Об этом говорится в материалах ArcelorMittal по итогам работы в 1 полугодии 2017 года. Ранее компания прогнозировала рост 0,5-1,5%.

Компания улучшила рост потребления металлопроката в странах СНГ до 2-2,5%. Ранее ожидалось, что в этом регионе потребление может как уменьшиться на 0,5% так и увеличиться на 0,5%. Пересмотр объясняется улучшением экономического роста в России, которая является крупнейшим рынком в странах СНГ.

Согласно документу, потребление стальной продукции в США (без учета трубной продукции) увеличится на 2-3%. Это меньше предыдущего прогноза в 3-4%. Причина коррекции — сокращение продаж в автопроме, что отразится на сегменте плоского проката.

ArcelorMittal ожидает продолжение роста базового спроса в Европе за счет строительства и машиностроения, но увеличение видимого потребления будет умеренным, в диапазоне от 0,5% до 1,5% (при том, что в 2016 году был зафиксирован рост в 3%).

В Бразилии ожидается рост в пределах 2-3% в 2017-м (прежний прогноз – 3-4%) на фоне сохранения слабого спроса в стройотрасли, что частично компенсируется умеренным ростом потребительских настроений и спроса на продукцию автомобильной промышленности.

В КНР рост составит 2,5-3,5% в 2017-м (ранее ожидалось -1% — 0%), главным образом, за счет высокого потребления в строительстве и машиностроении.

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