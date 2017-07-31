7 основных тезисов гендиректора «Метинвест-СМЦ» Дмитрия Липпы о рынке плоского проката

Генеральный директор ООО «Метинвест-СМЦ» Дмитрий Липпа в интервью «Металл-Курьер» рассказал об основных тенденциях на отечественном рынке плоского металлопроката. Материал опубликован на сайте компании. Readmetal.com отобрал наиболее важные тезисы топ-менеджера.

1. Динамика рынка-2017

По результатам четырех месяцев 2017 года емкость рынка г/к тонколистового проката (прим. ред. – прокат толщиной до 6 мм) выросла на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и, как следствие, компания несколько увеличила свои продажи, сохранив позиции в данном сегменте. Флагманом потребления г/к тонкого проката остается трубная отрасль.

В сегменте толстолистового проката (прим. ред. – от 6 мм) за 4 месяца 2017 года произошли позитивные изменения – емкость внутреннего рынка по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла на 11,3%.

2. Ключевые отрасли-потребители

Традиционно высокой будет доля в потреблении у металлообработчиков и производителей металлоконструкций (дорожные ограждения, решетчатые настилы и т.д.). Мы с оптимизмом наблюдаем за оживлением спроса вагоностроителей, что связано с возобновлением закупки вагонов УЗ и частными операторами.

В сегменте машиностроения рост скорее умеренный. Клиенты начали проявлять заинтересованность в новых видах продукции по евростандартам.

3. Что повлияет на рынок плоского проката

Важной нашей инициативой, которая сейчас реализуется в толстолистовом прокате, но затем будет внедрена и для тонколистовой продукции, является отказ от устаревших ГОСТов и переход на реализацию материала с двойной сертификацией (в соответствии с ДСТУ EN и ГОСТ).

4. О партнерстве с производителями оцинковки и полимерки

«Модуль-Украина» является нашим партнером с 2015 года. «Метинвест-СМЦ» поставляет подкат производства «Запорожстали» для изготовления рулонов с оцинкованным и полимерным покрытием. Оцинкованную продукцию «Модуль-Украина» продает самостоятельно, а полимерный прокат мы реализуем через собственную сбытовую сеть.

В декабре прошлого года мы также начали сотрудничать с «Юнистилом», помогли ему начать работу после более четырех лет простоя по причине отсутствия финансирования. В качестве подката для производства оцинкованного проката используется х/к рулон ММК им. Ильича. Уже на сегодняшний день нашим клиентам доступен продукт с плотностью цинкового покрытия 100 г/м кв. и 80 г/м кв. в диапазоне толщин 0,4-1,5 мм. Сейчас ведутся работы по освоению продукции толщиной менее 0,4 мм и 1,5-2 мм, в том числе с покрытием 275 г/м кв.

5. О партнерстве со Smart Maritime Group

Мы сможем предоставить нашим клиентам – как отечественным, так и иностранным – услуги порезки, снятия фасок (огнем и механическим способом), гибки, дробеструйной очистки, грунтовки, вальцовки (снятие внутренних напряжений).

Рассчитываем, что Smart Maritime Group будет изготавливать до 80-100 тыс. тонн в год заготовок и готовых стальных деталей.

6. О встречах с клиентами

По результатам таких встреч с клиентами в Украине и за рубежом были освоены 49 видов продукции, а в 2017 году планируется освоить еще 24 вида.

7. Прогноз рынка плоского проката-2017

(Прогноз «Метинвеста»: +7%)

К прогнозу на 2017 год мы подошли консервативно. Для более высоких темпов роста необходима государственная поддержка, а именно инвестиции, развитие инфраструктурных объектов, доступное ипотечное кредитование и снижение ставки по кредитам.

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