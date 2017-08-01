Рейтинг страниц о металлургии в Facebook, 1 августа 2017 года

Количество станиц в рейтинге достигло 25. И в этот раз много интересных изменений. По сравнению c началом июня есть изменения в первой тройке. Да и в целом компании начали уделять гораздо больше внимания соцсетям

«Метинвест» продолжает удивлять. Пробил планку не только в 10, но и даже в 11 тысяч читателей. На второе место прорвалась «Запорожсталь» — более 7,5 тыс. подписчиков.

«Журнал Металл» сбавил темп. Только 37 лайков за два месяца, опустились на 11 место.

А все потому, что резко рванули «Руукки Украина» (прирост аудитории почти в два раза!) и «Металл Холдинг».

Дебютанты рейтинга одесский металлотрейдер «Крафт» и инжиниринговая компания «Раута Груп».

А вот «АВ Металл Групп» с декабря 2016 года фактически отсутствует в соцсетях.

Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 1 августа 2017 года

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