Рейтинг страниц о металлургии в Facebook, 1 августа 2017 года

Количество станиц в рейтинге достигло 25. И в этот раз много интересных изменений. По сравнению c началом июня есть изменения в первой тройке. Да и в целом компании начали уделять гораздо больше внимания соцсетям
«Метинвест» продолжает удивлять. Пробил планку не только в 10, но и даже в 11 тысяч читателей. На второе место прорвалась «Запорожсталь» — более 7,5 тыс. подписчиков.
«Журнал Металл» сбавил темп. Только 37 лайков за два месяца, опустились на 11 место.
А все потому, что резко рванули «Руукки Украина» (прирост аудитории почти в два раза!) и «Металл Холдинг».
Дебютанты рейтинга одесский металлотрейдер «Крафт» и инжиниринговая компания «Раута Груп».
А вот «АВ Металл Групп» с декабря 2016 года фактически отсутствует в соцсетях.
Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.
Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 1 августа 2017 года
|количество лайков
|стало
|было
|Страница/ компания
|стало
|было
|изменение
|1
|1
|Метинвест
|11781
|9773
|2008
|2
|3
|Запорожсталь
|7559
|6617
|942
|3
|2
|ИА Минпром
|7528
|7368
|160
|4
|4
|АрселорМиттал Кривой Рог
|2722
|2394
|328
|5
|5
|Интерпайп
|1462
|1213
|249
|6
|6
|УЦСС
|1060
|945
|115
|7
|11
|Руукки Украина
|1021
|516
|505
|8
|7
|Метинвест-СМЦ
|895
|852
|43
|9
|8
|Сталекс
|844
|813
|31
|10
|13
|Металл Холдинг
|789
|412
|377
|11
|9
|Журнал Металл
|609
|572
|37
|12
|10
|Прушиньски
|554
|528
|26
|13
|12
|УГМК
|503
|462
|41
|14
|14
|Викант
|461
|400
|61
|15
|16
|Евраз Украина
|364
|318
|46
|16
|15
|Арсенал-Центр
|348
|310
|38
|17
|19
|Югсталь
|340
|199
|141
|18
|17
|АВ Металл Групп
|306
|263
|43
|19
|25
|Раута Груп
|306
|-
|-
|20
|24
|Крафт
|284
|-
|-
|21
|18
|Такт металл
|274
|252
|22
|22
|22
|Укрметаллургпром
|182
|156
|26
|23
|20
|Керамет
|170
|163
|7
|24
|21
|Укрпромвнешэкспертиза
|165
|160
|5
|25
|23
|ТД СпецСтальТрейд
|105
|97
|8
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