Рейтинг страниц о металлургии в Facebook, 1 августа 2017 года

Опубликовано автор Admin

Количество станиц в рейтинге достигло 25. И в этот раз много интересных изменений. По сравнению c началом июня есть изменения в первой тройке. Да и в целом компании начали уделять гораздо больше внимания соцсетям

Рейтинг страниц в facebook


«Метинвест» продолжает удивлять. Пробил планку не только в 10, но и даже в 11 тысяч читателей. На второе место прорвалась «Запорожсталь» — более 7,5 тыс. подписчиков.

«Журнал Металл» сбавил темп. Только 37 лайков за два месяца, опустились на 11 место.

А все потому, что резко рванули «Руукки Украина» (прирост аудитории почти в два раза!) и «Металл Холдинг».

Дебютанты рейтинга одесский металлотрейдер «Крафт» и инжиниринговая компания «Раута Груп».

А вот «АВ Металл Групп» с декабря 2016 года фактически отсутствует в соцсетях.

Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 1 августа 2017 года

количество лайков
стало было Страница/ компания стало было изменение
1 1 Метинвест 11781 9773 2008
2 3 Запорожсталь 7559 6617 942
3 2 ИА Минпром 7528 7368 160
4 4 АрселорМиттал Кривой Рог 2722 2394 328
5 5 Интерпайп 1462 1213 249
6 6 УЦСС 1060 945 115
7 11 Руукки Украина 1021 516 505
8 7 Метинвест-СМЦ 895 852 43
9 8 Сталекс 844 813 31
10 13 Металл Холдинг 789 412 377
11 9 Журнал Металл 609 572 37
12 10 Прушиньски 554 528 26
13 12 УГМК 503 462 41
14 14 Викант 461 400 61
15 16 Евраз Украина 364 318 46
16 15 Арсенал-Центр 348 310 38
17 19 Югсталь 340 199 141
18 17 АВ Металл Групп 306 263 43
19 25 Раута Груп 306 - -
20 24 Крафт 284 - -
21 18 Такт металл 274 252 22
22 22 Укрметаллургпром 182 156 26
23 20 Керамет 170 163 7
24 21 Укрпромвнешэкспертиза 165 160 5
25 23 ТД СпецСтальТрейд 105 97 8

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