«Завод Фрунзе» будет производить решетчатые настилы

ПАО «Завод Фрунзе» (Харьков) приобрел немецкую линию по производству решетчатых настилов. Ее стоимость $1,6 млн., мощность позволяет выпускать 200 тонн продукции в месяц. Основная цель запуска нового производства — импортозамещение.

Оборудование уже поступило на завод и монтируется в одном из цехов под контролем иностранных специалистов. Запуск линии планируется в сентябре.

«Мы в течение многих лет занимались поставками решетчатых настилов, закупая их в Польше и в Бельгии. Но после того, как курс гривни резко снизился, импортная продукция стала мало интересна украинскому покупателю, с другой стороны, текущий курс стимулирует экспорт. Поэтому мы запускаем собственное производство. В его создание мы инвестируем на этом первом этапе около 49 млн. грн. Изделия будут поступать, как на внутренний рынок, так и на внешние, в такие страны, как, например, Польша и Азербайджан», — цитируется в сообщении предприятия председатель правления ПАО «Завод Фрунзе» Александр Василенко.

Настилочные решета широко применяются в строительстве промышленных и сельскохозяйственных объектов, в жилищном строительстве, а также используются для необычных дизайнерских решений. С их помощью создают вентилируемые полы, «прозрачные» лестницы и площадки на автомойках, элеваторах, заводах, нефте- и газодобывающих морских платформах и даже в зоопарках.

В конце прошлого года сообщалось, что «Завод Фрунзе» объявил о масштабном инвестиционном проекте по созданию импортозамещающего производства решетчатых настилов общей стоимостью около 8 млн. евро. Он будет реализован в несколько этапов. Сейчас предприятие завершает первый этап проекта.

«Завод Фрунзе» — национальный производитель изделий из перфорированного металла и систем ограждения.

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