Как изменится стоимость металлопроката в августе 2017 года — прогноз УПЭ

В июле 2017 года стоимость металлопроката на региональных рынках — увеличилась. «Повышение спроса, отсутствие свободных объемов на рынке в условиях высокого заполнения портфеля заказов у производителей, удорожания сырья — основные факторы способствующие укреплению восходящего тренда на региональных рынках металлопродукции. Растущему тренду также способствовало увеличение цен на лом +$10 с начала июля», — говорится в сообщении ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ, Киев).

«Китай по-прежнему демонстрирует наиболее высокие темпы роста. Нижний уровень китайских внутренних цен на заготовку в конце июля – начале августа подскочил на $18 до $528/тонна exw. Прирост получили экспортные предложения до $480-490/тонна fob ($495-505/тонна cfr ЮВА). Котировки арматуры выросли на $15 до $495-510/тонна fob”, – цитируется в сообщении эксперт «Укрпромвнешэкспертизы» Гнитецкий Олег.

Покупателей ЮВА не устраивает столь высокая цена. Более приемлемые цены предлагают поставщики из Вьетнама, Ирана, Индии, стран СНГ и Турции, что позволило сформировать в регионе широкий диапазон цен на заготовку $470-505/тонна cfr. Низкий объем продаж из Китая играет на руку поставщикам из других регионов, что позволяет им диктовать цены.

Подобная ситуация наблюдается с ценами на арматуру. Диапазон импортных цен на арматуру в ЮВА на прошедшей неделе составлял $495-530/тонна cfr, что на $15 выше, чем неделей ранее.

Положительная ценовая динамика прослеживается на рынке Турции. Внутренние цены на заготовку в первых числах августа составляли $470-485/тонна exw (+$25 к последней декаде июля), а турецкий импорт подорожал на $20 до $475-485/тонна cfr. Подобная ситуация дает возможность наращивать котировки экспортерам из СНГ (+$20 за две недели до $445-455/тонна fob.

Согласно прогнозам экспертов УПЭ в ближайшие недели восходящий тренд на региональных рынках сохранится. Однако его темпы постепенно замедлятся. Это обусловлено ростом сопротивления покупателей и снижением торговой активности трейдеров после закупки достаточных объемов и пополнения складских запасов.

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