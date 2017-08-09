АМКР и ТИС открыли склад для экспорта голубой арматуры (видео)

Сегодня на территории терминал ТИС (Южный Одесской обл.) официально открыли новый перегрузочный комплекс для голубой арматуры. Этот комплекс – совместный проект ТИС и ПАО «АселорМиттал Кривой Рог» (АМКР).

Новый перегрузочный комплекс на территории ТИС включает в себя склад на 7000 м2. Емкость единовременного хранения на складе – более 40 тысяч тонн. Ежегодная пропускная способность нового комплекса составит 550 000 тонн голубой арматуры. Общая стоимость проекта превышает $4,5 млн.

Уникальный склад длбыл построен силами ТИС за 5 месяцев. Сегодня это самый большой склад такого уровня технологичности в Украине. В сообщении пресс-службы терминала отмечается, что в строительстве склада использовался исключительно украинский металл, в том числе производства «АрселорМиттал».

Голубая арматура – особый груз, который не может контактировать с влагой и осадками на протяжении всей цепочки доставки, чтобы не утратить своих технологических качеств. Для перегрузки такой специфической продукции прямо внутри нового перегрузочного комплекса проложены автомобильные дороги и железнодорожные пути для выгрузки полувагонов. Склад полностью водонепроницаем, и погрузка ведется внутри.

Склад оснащен четырьмя мощными мостовыми кранами, которые произведены в Украине – три на предприятии «Вира Сервис Интермаш» в Александрии, один – на заводе «Кранкомплект» в Запорожье.

В строительство комплекса инвестировал ТИС, АМКР взял на себя обязательства обеспечивать его своим грузом. Компании договорились о совместном проекте в январе 2017 года, а уже в июне склад был построен.

По словам Анастасии Татарульевой, заместителя генерального директора «АрселорМиттал Кривой Рог» по маркетингу и сбыту, открытие нового комплекса поможет компании не только нарастить объемы экспорта, но и значительно улучшить его качество, так как качество логистики чрезвычайно важно. «Мы благодарны ТИС за оперативно принятое решение. Вместе мы наверняка достигнем больших результатов», — цитируется Анастасия Татарульева.

«АрселорМиттал Кривой Рог» экспортирует большие объемы арматуры в страны Ближнего Востока, Европы и Персидского залива. Благодаря этому проекту, экспортные логистические мощности предприятия по отгрузке голубой арматуры вырастут на 200%. Ранее АМКР активно использовал терминал собственной стивидорной компании «НикМет-Терминал» (Николаев).

Для ТИС арматура – новый груз, первые 55000 тонн уже были отгружены. Потребность мирового рынка в голубой арматуре постоянно возрастает, таким образом общий технологичный перегрузочный комплекс даст возможность ТИС усилить свои позиции в сфере обработки генеральных грузов, а компании «АрселорМиттал» увеличить экспортный потенциал.

Губернатор Одесской области Максим Степанов отметил, что новое предприятие играет важную социальную роль для региона: «Инвестиции компаний ТИС и АрселорМиттал Кривой Рог создали 100 новых рабочих мест для области, а также тысячи рабочих мест в смежных отраслях по всей Украине».

Егор Гребенников, соучредитель ТИС, руководитель контейнерного терминала, поблагодарил инженеров компании и весь коллектив, который принимал участие в проекте, за высококачественную и оперативную работу.

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