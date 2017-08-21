Куда и каким транспортом «Запорожсталь» поставляет металлопрокат

ПАО «Запорожсталь» (Запорожье) намерено после завершения реконструкции предприятия выплавлять около 4 млн тонн стали с год.

«У комбината то росло производство, то падало, сейчас мы осуществили реконструкцию на многих агрегатах, произвели капитальные ремонты. Мы стабильно будем работать и производить около 4 млн тонн стали», — цитируется генеральный директор «Запорожстали» Ростислав Шурма в газете «Индустриальное Запорожье».

Гендиректор также рассказал о реализации продукции. По его словам за последние 5 лет компания существенно расширила базу своих клиентов. В итоге комбинат реализует продукцию в 60 стран мира.

«За это же время мы существенно увеличили наше присутствие на рынке Европы. Если 5 лет назад начинали с доли продаж на европейском рынке в структуре комбината около 15 – 17%, то на сегодняшний день — около 35% продукции комбината продается в Европе. И это наша большая гордость, потому что европейский рынок — это очень требовательный рынок с точки зрения качества и сервиса», — пояснил топ-менеджер.

Около половины продукции, поставляемой на экспорт, «Запорожсталь» отгружает клиентам напрямую — из Запорожского речного порта. В год это более 700 тыс. тонн.

За пять лет через порт клиентам комбината речным транспортом доставлено более 2,5 млн тонн металлопроката.

По его словам основные преимущества в работе с речным портом это:

— новые рабочие места в речпорту;

— снижение нагрузки на железную дорогу;

— сокращение потребности вагонов более чем на 1000 единиц;

— скорость доставки, которая для клиентов меткомбината сокращается на 15 – 20 суток.

Что касается внутреннего рынка, то Ростислав Шурма сказал: «К сожалению, нынешнее плачевное состояние экономики просто не позволяет стране больше строить и больше потреблять металла. А мы, как и любое другое металлургическое предприятие, мечтаем 100 процентов нашей продукции продавать на своем родном, домашнем, рынке — в Украине».

За 7 мес. 2017 года меткомбинат сократил производство проката на 5,5% год к году до 1 млн 874,7 млн тонн, стали — на 2%, до 2 млн 226,7 тыс. тонн, чугуна — на 6,3%, до 1,976 млн тонн.

В 2016 году производство проката увеличилось на 0,5% до 3367,9 тыс. тонн, выплавка стали снизилась на 2,2%, — до 3890,7 тыс. тонн, чугуна — на 5,5%, до 3600,2 тыс. тонн.

Специализация «Запорожстали» — стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи