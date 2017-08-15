Как в августе-2017 изменилась стоимость сортового проката в мире и СНГ

Китай остается лидером в установлении цен на региональных рынках заготовки, арматуры и катанки. ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ) опубликовало основные ценовые тенденции на мировых рынках сортового проката в первой декаде августа 2017 года.

Внутренние китайские цены на квадратную заготовку выросли на $40 до $570-580/тонна exw с НДС, экспортные котировки поднялись на $23 до $490-525/тонна fob.

Увеличилась стоимость арматуры и катанки: внутренние цены на $32-36 до $625-635/тонна exw (арматура) и $635-645/тонна exw с НДС (катанка). На экспортных направлениях цены на китайскую арматуру поднялись на $48 до $545-565/тонна fob.

«Столь быстрый рост вызван устойчивым спросом, на фоне озвученных директив китайского правительства об ограничении производства на севере страны в отопительный период с целью сокращения вредных выбросов на 50%» – цитируется в сообщении УПЭ эксперт компании Олег Гнитецкий Олег.

Стремительный рост китайских цен способствовал увеличению котировок производителями в других регионах.

Турецкие цены на внутреннем и импортном рынке заготовки к середине августа выросли на $20 и $35 до $490-510/тонна exw и $500-520/тонна cfr соответственно. Основные причины: увеличение продаж арматуры и катанки, удорожание лома в регионе (Турция крупнейший в мире импортер этого сырья).

Несущественно повысились турецкие экспортные цены на арматуру — к концу первой декады августа рост на $20 до 520-530/тонна fob. А вот импортные цены на арматуру в США к середине августа поднялись на $25 до $547-567/тонна cfr, катанка подорожала на $40 до $565-575/тонна cfr.

На Ближнем Востоке существенно выросли цены на заготовку. Внутренние цены в Иране за прошедшую неделю прибавили $40-45 до $510-515/тонна exw с НДС, стоимость экспортных контрактов в середине недели составляла $495/тонна. С начала августа в ОАЭ отпускные цены на арматуру сентябрьского производства выросли против предыдущего месяца на $51-52 до $560-561/тонна exw. В Иране котировки поднялись до $540-560/тонна exw.

Все это позволило производителям СНГ и далее наращивать экспортные котировки. Экспортеры СНГ пытаются выйти на максимально высокие цены $540/тонна fob (арматура) и $550/тонна fob (катанка), но пока встречают сопротивление в странах MENA.

Согласно прогнозам экспертов УПЭ, благодаря превышению спроса над предложением в ближайший месяц стоимость экспортируемой квадратной заготовки в портах Черного моря увеличится еще на $10-15. Значительное подорожание заготовки и сырья, распродажа почти всей сентябрьской продукции также позволят в ближайший месяц повысить цены на арматуру и катанку в портах Черного моря на $15-25.

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