Итоги работы предприятий ГМК за июль и 7 месяцев 2017 года — Укрметаллургпром

По данным ОП «Укрметаллургпром», производство основных видов продукции металлургическими предприятиями Украины в июле 2017 года сохранилось на уровне предыдущего месяца и составило:

• Чугуна — 1,6 млн тонн (ср.сут. пр-во – 50,1 тыс. тонн; -0,3 тыс. тонн/сут. или 99% к июню);

• Стали — 1,6 млн тонн (52,9 тыс. тонн; +0,2 тыс. тонн/сут. или 100%);

• Проката — 1,4 млн тонн (44,9 тыс. тонн; +0,1 тыс. тонн/сут. или 100%).

Текущий среднесуточный объем производства чугуна и стали (за 14 суток августа) на 13% превышает июльские показатели.

Рост производства связан с возобновлением (в конце июля) работы Днепровского металлургического комбината.

По состоянию на 15.08.17 г. в работе находятся 21 из 28-ми действующих доменных печей (75%), 15 конвертеров из 21-го (71%), 8 мартеновских печей из 9-ти (89%) и 7 электропечей из 15-ти (47%).

Кроме того, 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Производство за 7 месяцев 2017 года составило:

• Чугуна — 11,0 млн тонн (78% к аналогичному периоду 2016 года);

• Стали — 11,9 млн тонн (82%);

• Проката — 10,2 млн тонн (81%).

Железорудное сырье

Объем поставок украинского железорудного сырья в июле составил 2,1 млн тонн (+150 тыс. тонн к июню), а за 7 месяцев – 14,3 млн тонн (-2,5 млн тонн или -15% к аналогичному периоду 2016 года).

В июле, как и в предыдущем месяце, импортных поставок ЖРС не было.

За 7 месяцев импорт ЖРС составил 90 тыс. тонн (-1,2 млн тонн или -92% к аналогичному периоду 2016 года). Экспорт ЖРС в июле составил 3,2 млн тонн (как и в июне), а за 7 месяцев – 23,6 млн тонн (103% к аналогичному периоду 2016 года).

Угли

Поступление украинских углей на коксохимические предприятия в июле составило 370 тыс. тонн (+35 тыс. тонн к июню), а за 7 месяцев – 2,3 млн тонн (-1,2 млн тонн или -35% к аналогичному периоду 2016 года).

Объем импортных поставок углей для коксования в июле составил 840 тыс. тонн (+45 тыс. тонн к июню), а за 7 месяцев – 6,0 млн тонн (-1 млн тонн или -14% к аналогичному периоду 2016 года).

Всего в июле украинские КХЗ получили 1,2 млн тонн углей для коксования (+80 тыс. тонн к июню), а за 7 месяцев – 8,3 млн тонн (-2,2 млн тонн или -21% к аналогичному периоду 2016 года).

При этом доля импортных углей в общем объеме составила 73% против 67% за 7 месяцев 2016 года.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ по состоянию на 01.08.17. составили порядка 450 тыс. тонн.

Кокс

Объем поставок металлургам украинского кокса в июле составил 740 тыс. тонн (+20 тыс. тонн к июню).

За 7 месяцев поставлено 4,9 млн тонн украинского кокса (-1,4 млн тонн или -23% к аналогичному периоду 2016 года).

По импорту в июле завезено 60 тыс. тонн кокса (-20 тыс. тонн к июню), а за 7 месяцев – 490 тыс. тонн (-140 тыс. тонн или -22% к 7 месяцам 2016г). С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия за 7 месяцев составило 5,4 млн тонн (-1,6 млн тонн или -23% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Металлолом

В июле металлургическим предприятиям было поставлено 290 тыс. тонн металлолома (+10 тыс. тонн к июню), что составило 96% от расчетной потребности метпредприятий.

За 7 месяцев металлургам было поставлено 1,9 млн тонн лома (90% от потребности предприятий и 106% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение июля увеличились на 20 тыс. тонн и по состоянию на 01.08.17. составили порядка 140 тыс. тонн (на начало года – составляли 190 тыс. тонн).

На экспорт в июле было поставлено 46 тыс. тонн металлолома (+13 тыс. тонн к июню). Всего за 7 месяцев на экспорт поставлено 190 тыс. тонн лома против 233 тыс. тонн за 7 месяцев 2016 года.

По импорту за 7 месяцев завезено 15 тыс. тонн лома.

Природный газ и электроэнергия

Объем потребленного металлургами природного газа в июле увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 5 млн куб.м и составил порядка 130 млн куб.м. При этом среднесуточное потребление сохранилось на уровне 4,2 млн куб.м.

Всего за 7 месяцев металлурги потребили 1 млрд. куб.м природного газа, что составило 102% к объему потребления в аналогичном периоде 2016 года. Среднесуточное потребление составило 4,8 млн куб.м против 4,7 млн куб.м за 7 месяцев 2016 года.

Потребление электроэнергии за 7 месяцев составило 6,6 млрд. кВт·ч (87% от объема потребления за 7 месяцев 2016 года).

Прогноз на сентябрь 2017 года

При сохранении сложившейся в данный момент ситуации в сентябре прогнозируется производство основных видов металлопродукции в следующих объемах:

• чугуна – порядка 1,8 млн тонн;

• стали – 1,9 млн тонн;

• проката – 1,6 млн тонн.

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