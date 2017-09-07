4 тезиса об украинском рынке труб от топ-менеджера «Интерпайп»

В начале лета журнал «Металл-Курьер» взял интервью у Андрея Дерюгина, нового директора по продажам труб на рынок Украины компании «Интерпайп». Недавно мы получили полный текст статьи и выбрали ключевые тезисы. Надеемся, что не все они потеряли актуальность к сентябрю.

Прогноз продаж бесшовных труб на 2017 год

Мы оцениваем, что продажи б/ш труб общего назначения с учетом строительных и специальных труб останутся на уровне прошлого года. При этом сохранится такая же структура продаж.

По итогам 5 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки бесшовных труб общего назначения, предназначенных для строительства, сократились с 10 тыс. тонн до 7,5 тыс. тонн. Это снижение удалось компенсировать за счет роста поставок технологических труб. Их продажи по сравнению с прошлым годом выросли практически в 2 раза – до 8,3 тыс. тонн.

Мы нарастили продажи труб для замены и ремонта теплосетей предприятиям, специализирующимся на теплоизоляции. Отгружаем их из складского наличия. Также выросли отгрузки труб специально- го назначения для ремонтов теплоэлектростанций и котельных. Такая тенденция сохранится до конца года, так как в этом году увеличена программа закупок под эти цели.

Прогноз продаж сварных труб на 2017 год

На сегодня мы оцениваем потребление сварных труб малого диаметра, трубопроводных и профильных труб на рынке Украины на уровне прошлого года – в 25 тыс. тонн в месяц. На уровне государства нет крупных инфраструктурных или строительных проектов, а без инвестиций в обновление инфраструктуры значительного роста в сегменте сварных труб не предвидится.

Перспективные отрасли потребления

Наиболее перспективное направление – это ЖКХ. Мы надеемся, что закон об образовании ОСМД и частные инвестиции станут триггером к началу массовой замены и ремонтов коммуникационных сетей по всей стране. Пока, к сожалению, особого роста не происходит, но, возможно, что ситуация изменится к концу текущего – началу следующего года.

Об изменении собственной сбытовой сети Интерпайп

У нас работают площадки в 5 городах Украины, 60% их объема продаж – сварные трубы, продажи которых находятся в стагнации. Поэтому на сегодня расширять сеть просто нецелесообразно. Оптимизацию провели в Днепре и Харькове, но заключалась она не в сокращении площадок, а в перемещении, чтобы быть ближе к нашим клиентам

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