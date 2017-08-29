8 тезисов из интервью гендиректора УГМК Валентина Собчука

Недавно портал Delo.UA опубликовал интервью с генеральным директором ЧАО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) Валентино Собчуком. Мы отобрали основные тезисы.

1. О емкости рынка в 2017 году

Емкость рынка в текущем года немного превышает показатели-2016. Но темп роста объемов продаж в 2017 году несколько ниже прошлогоднего. Ведь тогда прирост более чем в 20% был обусловлен комфортным статистическим базисом сравнения. Напомню, что 2015 год стал периодом исторического минимума потребления металлопроката в Украине.

Мы видим увеличение объемов потребления на уровне 5–7% относительно прошлого года.

2. О борьбе с монополизмом производителей металлопроката

Сейчас предложение плоского проката отечественного производства сконцентрировано у одного металлургического холдинга, сортового проката — у другого. Незначительные объемы фасонного проката закрываются предложением третьей ФПГ. Остальные производители не оказывают существенного влияния на внутренний рынок.

На ряде продуктов (цены на внутреннем рынке — ред.) значительно выше (экспортных — ред.). На сегодня, наверняка, нет ни одного продукта, где внутренние цены в отрицательном паритете.

Грамотный потребитель всегда будет искать альтернативы. В общей структуре потребления доля импортного металлопроката пока находится на уровне 2016 года. Но есть продукты, которые поступают в Украину исключительно по импорту.

3. О возобновлении работы Днепровского МК

Для метизников вернется альтернативный поставщик катанки с продуктом отменного качества. Оставшиеся объемы ДМК вероятно разметит на экспортных рынках.

По перспективам в сегменте арматурного проката будут сложности и с монтажными партиями, и с потребительскими свойствами. У арматуры ДМК есть ряд недостатков, например, плюсовой толеранс проката. Компенсировать объемы, которые производила Макеевка (филиал Енакиевского МЗ — ред.), получится не быстро.

4. Об украинском рынке арматуры после ухода Енакиевского МЗ

АМКР закрепились на домашнем рынке и вряд ли без борьбы сдадут хоть малейшую его долю. Руководитель одной из крупных отечественных компаний на бизнес–встрече сказал: «… я присутствую на собрании самоубийц, которые за собственные деньги финансируют собственную гибель…». Эти слова наиболее ярко характеризуют нынешний рынок арматуры.

Фактически трейдеры финансируют производственные программы металлургов. Они не зарабатывывают при этом маржи, не оставляя себе же шанса вкладывать в развитие собственного бизнеса.

Работа с арматурным прокатом на грани рентабельности, поэтому мы концентрируемся на инвестициях в продукты, которые более эффективны.

Активно строится Днепр, Одесса, Харьков, Львов, Ровно и Луцк. Половина всего потребления — это Киев. Вторая половина — суммарно остальная Украина.

5. О ключевых потребителях

Сельхозмашиностроение является драйвером металлопереработки. Отрасль развивается динамично.В этом сегменте много игроков, и формируется интересный рынок. Нет монополизма, есть креатив. Каждый находит свою нишу. Все друг с другом конкурируют.

Оптимистичные темпы роста демонстрирует судостроение.

Производство металлоконструкций достаточно стабильно. Но нельзя сказать, что оно набрало ожидаемую динамику роста, потенциал в этом сегменте весьма значительный.

(Строительство) находится на грани большого разворота.

6. О структуре сети УГМК

Торговые площадки мы открывали для клиентов. Например, в Броварах. До этого, в столице наши супермаркеты металла были преимущественно на правом берегу. А ездить через мосты не всегда удобно. Аналогично в Днепре. В этом году один из центральных мостов города закрыли на длительную реконструкцию. Поэтому у площадки есть все перспективы успешно работать в ближайшие годы.

Мы изучаем несколько вариантов по открытию новых супермаркетов металла. Но пока в ожидании.

В нынешнем году закрыли небольшую площадку в Киеве.

7. О структуре закупок металла компанией

Мы давно работали над диверсификацией каналов поставки. Закупаем те продукты, которые позволяют нам получать прибыль и которые интересны нашим клиентам. Товарный портфель компании отражает потребность рынка и нацелен на достижение устойчивых позиций у ключевых покупателей.

У нас есть несколько поставщиков. Портфель заявок мы формируем таким образом, чтобы доля ни одного из них не превышала 30%.

(Доля импорта) от месяца к месяцу разная. 20 — 30%.

8. О перспективах развития металлоторговцев Украины

Украинский рынок металлопроката находится в точке разворота. В Украине есть множество успешных примеров, когда компании из трейдеров трансформировались в компании, которые специализируются на переработке металлопроката, производстве металлоконструкций, профилей высокоточного и калиброванного проката.

Сетевикам тоже есть смысл идти в нишу сервисных металлоцентров. Активность этого процесса напрямую зависит от того — есть ли такой рынок? Сформирован ли он? К сожалению, в Украине его нет, а в Европе на производственных предприятиях практически нет складов сырья.

В Украине, к сожалению, сейчас доминирующим конкурентным преимуществом, является цена на металлопрокат. Не на услугу предпродажного сервиса, а на прокат. Сама философия рынка пока не воспринимает формирование СМЦ. Уверен, что это кратковременная тенденция, которая уже в ближайшие 3–5 лет изменится на классическую модель дистрибуции металлопроката европейского формата.

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