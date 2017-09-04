Как изменится украинский рынок проката с покрытиями в 2017 году

В 2017 году объем украинского рынка кровли, фасадов и ограждения в квадратных метрах готовой продукции вырастет фактически на 8-10% год к году. Об этом говорится в сообщении Украинского центра стального строительства (УЦСС).

В УЦСС отмечают, что в I полугодии 2017 года импорт в Украину оцинкованного проката вырос на 16% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Доля потребления оцинкованного проката из Китая в среднем за 6 мес. 2017 года составила 23%.

С начала 2017 года большая часть импорта (на 80%) оцинкованного проката поставлялась в толщинах менее 0,45 мм, 90% такой стали приходилось на поставки из Китая.

По данным УЦСС, видимые объемы производства проката с цинковым покрытием на 12% ниже, чем в 2016 году. С учетом роста импорта и потенциального роста внутреннего производства во второй половине 2017 года по результатам года ожидается небольшой прирост потребления оцинкованного проката по отношению к 2016 году.

Также сообщается, что в I полугодии 2017 года импорт проката с полимерным покрытием увеличился на 8%. При условии, что текущие темпы роста потребления проката с полимерным покрытием сохранятся, в 2017 году Украина может выйти на уровень потребления 2013 года. При этом поставки проката с полимерным покрытием из Китая составляют 58% от общего объема, в то время как в 2015-2016 гг. они не превышали 35-50%. Доля украинского производства проката с полимерным покрытием сохраняется на уровне 6,6% от общего потребления.

«Доля тонколистового проката с полимерным покрытием из Китая продолжает увеличиваться. Подавляющая часть китайского проката по своим техническим характеристикам не соответствует минимально необходимым требованиям, украинский рынок продолжает наводняться низкокачественной продукцией. Такая тенденция со временем может привести к полной дискредитации металлических фасадных и кровельных изделий в глазах конечных потребителей. Надеюсь, что компании, которые используют для производства качественные материалы, смогут сделать правильные выводы», — цитируется в сообщении исполнительный директор УЦСС Вячеслав Колесник.

В пресс-релизе уточняется, что украинский и китайский оцинкованный прокат тесно конкурируют между собой в ценовом диапазоне $820-940/тонна. Разрыв между ценами на прокат с покрытием из Китая и Европы, с марта по июнь 2017 года увеличился до 25%.

«Среднерыночные цены на нанесение полимерного покрытия составляют $140-200/тонна без НДС в зависимости от вида краски. При этом нерыночное ценообразование на китайские окрашенные рулоны может свидетельствовать о низком качестве китайского проката. Столь низкая стоимость приплаты (около $70/тонна) не позволяет наносить необходимую толщину полимерного покрытия, поэтому толщина покрытия на китайских рулонах зачастую не превышает 7-13 микрон вместо стандартных 25 микрон», — отмечает Колесник.

УЦСС – ассоциация участников рынка металлостроения, членами которой являются ведущие производители и дистрибьюторы стального проката, заводы по производству металлоконструкций, кровельных и фасадных систем, отраслевые проектные и научные организации, монтажные и строительные компании.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи