Почему дорожает длинномерный металлопрокат в августе-сентябре-2017

В августе 2017 года производители длинномерного проката смогли поднять цены на $40-75 в зависимости от региона. «Сложившаяся ситуация является нетипичной для августа, когда традиционно происходит ослабление спроса в связи с летними отпусками, и цены в этот период оставались практически неизменными», — говорится в сообщении ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ).

Региональные цены на длинный прокат стремительно растут

Согласно сообщению УПЭ благоприятное влияние на восходящий тренд оказал стабильно высокий спрос на внутреннем рынке КНР. Китайские компании подняли внутренние цены на квадратную заготовку по сравнению с июлем на $55-60 до $575-580/т exw с НДС. Арматура и катанка подорожали соответственно на $57 и $81 до $637/т и $665/т exw с НДС. Концентрация китайских компаний на внутреннем потребителе привела к сокращению поставок на внешних рынках.

«Пользуясь поддержкой внутреннего рынка и относительным дефицитом свободных объемов, китайские экспортеры ощутимо подняли цены на импортных рынках ЮВА. В частности, предложения заготовки из Китая выросли на $52 до $515-525/т fob, экспортные цены на арматуру и катанку подскочили на $47 и $58 до $545-555т fob и $555-570/т fob соответственно. Данный уровень китайских предложений, как правило, был завышенным, уступая в привлекательности по сравнению с другими поставщиками», – цитируется в сообщении эксперт «Укрпромвнешэкспертизы» Олег Гнитецкий.

Сложившаяся ситуация способствовала наращиванию экспорта из Турции и стран СНГ, которые на этой волне добились повышения августовских цен на заготовку на $68-72 до $525-530/т fob Турция и $510-520/т fob Черное море.

Импортеры на рынках Ближнего Востока после длительного сопротивления были вынуждены принять повышение цен по причине низкого уровня запасов и необходимости пополнения складов в условиях жесткой позиции поставщиков. В итоге к концу августа т.г. импортные цены на заготовку в регионе выросли по сравнению с июлем на $72 до $520-540/т cfr, арматура подорожала на $55 до $550-565/т cfr.

В период кратковременной паузы на прошедшей неделе из-за праздников в странах Ближнего Востока и Турции цены остаются неизменными. Однако уже к концу первой декады сентября ожидается возобновление торговой активности и возвращение покупателей на рынок. Поддержку рынку проката оказывает значительное удорожание лома в Турции и странах ЕС. Уже сейчас, не дожидаясь выхода покупателей из летних отпусков, европейские компании тестируют рынок повышением цен на арматуру на €15.

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