Госпредприятие купило некачественный сортовой прокат — прокуратура

Мариупольская местная прокуратура №1 уведомила о подозрении должностное лицо государственного предприятия «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП, Мариуполь), в приобретении некачественного металлопроката на общую сумму почти 2,5 млн грн.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, должностное лицо подозревается в совершении криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

«Досудебным следствием установлено, что между госпредприятием и обществом с ограниченной ответственностью (ООО) заключен договор, в соответствии с которым в июле 2015 года порт приобрел сортовой металлопрокат на общую сумму почти 2,5 млн грн. Однако прокуратурой установлено, что поставленная металлопродукция не отвечает сертификатам качества, а ее фактическое состояние оценивается как «непригодное к использованию», что делает невозможным изготовление из нее изделий надлежащего качества», — констатируется в информации прокуратуры.

При этом отмечается, что должностным лицом госпредприятия некачественная металлопродукция была принята и осуществлено перечисление денежных средств ООО в сумме почти 600 тыс. грн.

«Таким образом, ГП «Мариупольский морской торговый порт» нанесен материальный ущерб на указанную сумму», — резюмируется в сообщении. Однако название компании-поставщика не указывается.

Отметим, что в Едином реестре судебных решений есть документы, в которых говорится о нанесении порту ущерба на сумму 50 млн грн. при закупке сортового металлопроката. В судебных документах говорится, что поставщиком было ООО «АзовБизнесАльянс». а производителем — «ЕВРАЗ Днепровский МЗ» и «АрселорМиттал Кривой Рог».

В протоколе другого судебного заседания говорится, что оба производителя не поставляли свою продукцию этой компании в изучаемый период.

ГП «Мариупольский морской торговый порт» входит в четверку крупнейших портов Украины и расположен на пересечении всех видов транспортных путей. Мощности порта позволяют перерабатывать свыше 17 млн тонн грузов в год. До строительство Керченского моста, порт был круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Территория порта составляет 73,2 га, длина причальной линии – 4,2 км.

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