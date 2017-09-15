Производство чугуна, стали и проката в Украина за 8 мес. 2017 года — Укрметаллургпром

По данным ОП «Укрметаллургпром» предприятия ГМК Украины в августе 2017 года произвели:

• Чугуна — 1,8 млн тонн (ср.сут. пр-во – 58,6 тыс. тонн; +8,5 тыс. тонн/сут. или +17% к июлю);

• Стали — 1,9 млн тонн (62,2 тыс. тонн; +9,3 тыс. тонн/сут. или +18%);

• Проката — 1,6 млн тонн (51,9 тыс. тонн; +7,0 тыс. тонн/сут. или +16%).

«Текущий среднесуточный объем производства чугуна и стали (за 11 суток сентября) на 3-5% превышает показатели августа», — говорится в сообщении объединения.

Рост производства в основном связан с возобновлением работы Днепровского металлургического комбината (в конце июля).

По состоянию на 12.09.2017 г. в работе находятся 20 из 28 действующих доменных печей (71%), 15 конвертеров из 21-го (67%), 8 мартеновских печей из 9-ти (89%) и 7 электропечей из 15-ти (47%).

Кроме того, 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Производство за 8 месяцев 2017 года составило:

• чугун – 12,8 млн тонн (80% к аналогичному периоду 2016 года);

• сталь – 13,8 млн тонн (84%);

• прокат – 11,8 млн тонн (82%).

Железорудное сырье

Объем поставок украинского железорудного сырья в августе составил 2,2 млн тонн (+50 тыс. тонн к июлю), а за 8 месяцев – 16,5 млн тонн (-2,5 млн тонн или -13% к аналогичному периоду 2016 года).

В августе, как и в предыдущем месяце, импортных поставок ЖРС не было.

За 8 месяцев импорт ЖРС составил 90 тыс. тонн (-1,2 млн тонн или -93% к аналогичному периоду 2016 года).

Экспорт ЖРС в августе составил 3,3 млн тонн (+0,2 млн тонн к июлю), а за 8 месяцев – 26,8 млн тонн (103% к аналогичному периоду 2016 года).

Угли

Поступление украинских углей на коксохимические предприятия в августе составило 270 тыс. тонн (-100 тыс. тонн к июлю), а за 8 месяцев – 2,5 млн тонн (-1,5 млн тонн или -38% к аналогичному периоду 2016 года).

Объем импортных поставок углей для коксования в августе составил 860 тыс. тонн (на уровне июля), а за 8 месяцев – 6,9 млн тонн (-1 млн тонн или -13% к аналогичному периоду 2016 года).

Всего в августе украинские КХЗ получили 1,1 млн тонн углей для коксования (-100 тыс. тонн к июлю), а за 8 месяцев – 9,4 млн тонн (-2,5 млн тонн или -21% к аналогичному периоду 2016 года).

При этом доля импортных углей в общем объеме составила 73% против 66% за 8 месяцев 2016 года.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение августа уменьшились на 140 тыс. тонн и по состоянию на 01.09.2017 г. составили порядка 310 тыс. тонн.

Кокс

Объем поставок металлургам украинского кокса в августе составил 730 тыс. тонн (-10 тыс. тонн к июлю).

За 8 месяцев поставлено 5,7 млн тонн украинского кокса (-1,6 млн тонн или -22% к аналогичному периоду 2016 года).

По импорту в августе завезено 30 тыс. тонн кокса (-25 тыс. тонн к июлю), а за 8 месяцев – 520 тыс. тонн (-220 тыс. тонн или -30% к 8 месяцам 2016г).

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия за 8 месяцев составило 6,2 млн тонн (-1,8 млн тонн или -23% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Металлолом

В августе металлургическим предприятиям было поставлено 270 тыс. тонн металлолома (-20 тыс. тонн к июлю), что составило 86% от расчетной потребности метпредприятий.

За 8 месяцев металлургам было поставлено 2,1 млн тонн лома (89% от потребности предприятий и 106% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение августа уменьшились на 30 тыс. тонн и по состоянию на 01.09.17. составили порядка 110 тыс. тонн (на начало года – составляли 190 тыс. тонн).

На экспорт в августе было поставлено порядка 70 тыс. тонн металлолома (+10 тыс. тонн к июлю). Всего за 8 месяцев на экспорт поставлено 270 тыс. тонн лома против 233 тыс. тонн за 8 месяцев 2016 года.

По импорту за 8 месяцев завезено 18 тыс. тонн лома (на уровне прошлого года).

Природный газ и электроэнергия

Объем потребленного металлургами природного газа в августе увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 10 млн.куб.м и составил порядка 140 млн.куб.м. При этом среднесуточное потребление увеличилось на 0,3 млн.куб.м и составило 4,5 млн.куб.м.

Всего за 8 месяцев металлурги потребили порядка 1,2 млрд.куб.м природного газа, что составило 102% к объему потребления в аналогичном периоде 2016 года. Среднесуточное потребление составило 4,7 млн.куб.м против 4,6 млн.куб.м за 8 месяцев 2016 года.

Потребление электроэнергии за 8 месяцев составило 7,5 млрд.кВт·ч (88% от объема потребления за 8 месяцев 2016 года).

Прогноз на октябрь 2017 года

При сохранении сложившейся в данный момент ситуации в октябре прогнозируется производство основных видов металлопродукции в следующих объемах:

• чугуна – порядка 1,9 млн тонн;

• стали – 2,0 млн тонн;

• проката – 1,7 млн тонн.

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