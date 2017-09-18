«Викант» открыл металлобазу в Ривне (еще весной)

Недавно узнал, что в марте 2017 года компания «Викант» открыла металлобазу в Ривне.
В прошлом году группа «Викант» разделилась на две разные компании — собственно «Викант» и «Вартис». Второму отошли металлобазы преимущественно на западе Украины. Но «Викант» уже восстановил позиции в этом регионе.
«Рады сообщить об открытии металлобазы «Викант» в г.Ривне», — сообщила пресс-служба компании в марте.
Металлобаза в Ривне — крытый склад площадью 555 кв. м и открытая площадка площадью 1500 кв. м.
Территорию склада обслуживает консольно-козловой кран КК -12,5-25-9-1.
Основными видами реализуемой металлопродукции:
— арматурный прокат;
— трубы металлические;
— листы;
— круги;
— швеллера;
— балки двутавровые;
— проволока;
— катанка;
— полоса;
— квадрат;
— уголок.
Постоянное наличие металлопроката на складе — не менее 600 тонн.
Интересно, что суббота и воскресенье — выходные дни.
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