«Викант» открыл металлобазу в Ривне (еще весной)

Недавно узнал, что в марте 2017 года компания «Викант» открыла металлобазу в Ривне.

В прошлом году группа «Викант» разделилась на две разные компании — собственно «Викант» и «Вартис». Второму отошли металлобазы преимущественно на западе Украины. Но «Викант» уже восстановил позиции в этом регионе.

«Рады сообщить об открытии металлобазы «Викант» в г.Ривне», — сообщила пресс-служба компании в марте.

Металлобаза в Ривне — крытый склад площадью 555 кв. м и открытая площадка площадью 1500 кв. м.

Территорию склада обслуживает консольно-козловой кран КК -12,5-25-9-1.

Основными видами реализуемой металлопродукции:

— арматурный прокат;

— трубы металлические;

— листы;

— круги;

— швеллера;

— балки двутавровые;

— проволока;

— катанка;

— полоса;

— квадрат;

— уголок.

Постоянное наличие металлопроката на складе — не менее 600 тонн.

Интересно, что суббота и воскресенье — выходные дни.

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