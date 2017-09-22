Экология Мариуполя — Работа пиарщиков

В журнале «Металл» #8 за 2008 год вышла небольшая заметка об экологии Мариуполя. Технологии, которые применялись тогда, актуальны и сейчас. Поэтому публикую архивный материал.

Экология Мариуполя стала ареной борьбы металлургических предприятий

В июле текущего (2008 г. — readmetal.com) года в региональных и всеукраинских СМИ появилось большое количество материалов о негативном влиянии ОАО «МК «Азовсталь» на экологию Мариуполя. Критика предприятие шла со всех сторон: местных властей Мариуполя, различных экологических служб и т.п.

То, что предприятие является основным проблемным объектом для Азовского моря, сомнений практически не вызывало, а вот за право не называться главным загрязнителем атмосферы Мариуполя разразилась нешуточная борьба.

В конце июля на совещании в городском совете Мариуполя относительно критической ситуации с загрязнением атмосферного воздуха отмечалось, что среди более десятка предприятий наиболее значительное влияние на экосистему Азовского моря и состояние воздушного бассейна имеют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух металлургического и коксохимического производств «Азовстали».

В частности, газета ОАО «ММК им. Ильича» «Ильичевец» опубликовала материал о том, что поводом к проведению этого совещания стала докладная записка главного санитарного врача Мариуполя Георгия Гусакова о состоянии атмосферного воздуха в городе.

По его словам, «поводов для оптимизма нет, поскольку объем выбросов постоянно растет, максимально обнаруженные концентрации вредных веществ с учетом эффекта суммирования их биологического действия на организм человека достигают 8 ПДК. Старые коксовые батареи – 5, 6, 7 – эксплуатируются без надлежащего очистного оборудования».

Городской голова Мариуполя Юрий Хотлубей отметил, что в начале года депутаты Мариупольского совета обращались к собственнику предприятия – Ринату Ахметову. В обращении они выражали свои опасения относительно увеличивающихся выбросов вредных веществ в атмосферу. «Мы получили от Рината Леонидовича положительный ответ, – сказал Юрий Хотлубей, – но получается разрыв между обещаниями больших людей и реальностью».

Примечательно, но уже 1 августа на очередном совещании в городском совете Мариуполя Георгий Гусаков раскритиковал ОАО «ММК им. Ильича», практически не упомянув об «Азовстали». Об этом говорилось в статье на сайте Polemika.

В частности, он отметил, что в течение последних 1,5 лет комбинат серьезно снизил уровень капитальных затрат на выполнение природоохранных мероприятий. Если в 2006г. было вложено 74 млн.грн., то в 2007г. этот объем составил всего 2,6 млн.грн., а за I полугодие 2008г. – 2,9 млн.грн.

«Сегодня к-т Ильича – это самый мощный загрязнитель атмосферного воздуха в городе. 60% – это удельный вес валовых выбросов комбината им. Ильича в атмосферный воздух города Мариуполя. Если в прежние годы мы приводили его как пример того, что делается очень много для того, чтобы снизить выбросы от существующих металлургических агрегатов, то нужно сказать, что в последние полтора года темпы этой работы существенно снизились.

ММК постоянно наращивает производство продукции, что ведет к увеличению валовых выбросов. При этом темпы роста ввода нового оборудования не соответствуют темпам роста ввода природоохранного оборудования. В 2006г. количество валовых выбросов по комбинату было 228,9 тыс.т, а в 2007г. этот показатель составил 254 тыс.т. То есть, учитывая весь прирост, можно ожидать, что к концу этого года мы тоже будем фиксировать прирост валовых выбросов в атмосферный воздух от комбината Ильича», – отметил Георгий Гусаков.

В этом же материале приводилась статистика, что удельный вес ММК в валовых выбросах в атмосферу города составляет 67% (для справки: доля ОАО «МК «Азовсталь» – 33%). Удивительно то, что в сумме эти показатели давали 100%, а следовательно, ни другие промышленные предприятия города, ни автотранспорт не оказывали влияние на состояние атмосферы города.

Начальник отдела Государственной экологической инспекции Донецкой области Виктория Марченко сообщила, что ильичевцы нередко игнорируют выводы контролирующих органов, а прокурор межрайонной природоохранной прокуратуры Владимир Телиус сообщил: «Ситуация вынудила меня подготовить представление прокурора председателю правления ММК им. Ильича. Нужно этот вопрос поставить жестко перед руководством комбината в части выполнения тех мероприятий, которые были намечены и уже в течение ряда лет не выполняются».

Заместителю главного инженера по охране окружающей среды ММК им. Ильича Александру Смотрову оставалось лишь подтвердить, что у комбината бывает превышение объемов выбросов и предельно допустимых концентраций. «Но этот уровень зависит от господствующих ветров», – сказал он. По его словам, серьезного улучшения экологических показателей можно будет ожидать после замены мартеновского производства конвертерным.

Борьба двух гигантов металлургии закончилась весьма показательно: оказалось, что ни ММК им. Ильича, ни МК «Азовсталь» не являются главными загрязнителями воздуха в Мариуполе.

19 августа 2008г. газета «Ильичевец» опубликовала материал, в котором автомобильные выбросы были признаны наиболее вредными для экологии Мариуполя. Об этом шла речь на очередном совещании по проблемам загрязнения атмосферного воздуха, которое состоялось 15 августа в горсовете Мариуполя.

Около 100 тысяч машин, которые эксплуатируются в Мариуполе, суммарно дают 7% от общего количества вредных выбросов по городу. «Автомобильные выбросы наиболее вредные, поскольку находятся непосредственно в зоне дыхания человека», – акцентировал главный санитарный врач Мариуполя Георгий Гусаков. По его словам, основные негативные особенности автотранспорта как источника загрязнения воздуха таковы:

— он не может быть отделен от жилых застроек санитарно-защитной зоной;

— он в основном используется на территориях проживания и отдыха населения.

«Процент превышения предельно допустимой концентрации от общего количества замеров составляет 30%», – отметил главный санитарный врач.

В том, что город буквально задыхается от автомобильных выхлопов, не последнюю роль играет и качество горючего – особо отмечалось на совещании.

Если учесть, что одна из важнейших задач крупных промышленных предприятий – быть социально значимыми объектами для своего города, то итог всех этих передряг закономерен – никто не хочет быть главным загрязнителем, тем более, когда в нескольких километрах функционирует достойный по этому показателю конкурент.

Но, с другой стороны, получается, что самый простой способ решения проблемы – найти третью сторону, которая не имеет влиятельных лоббистов, активных пиарщиков и критического значения для экономики города.

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