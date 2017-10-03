Почему нужно развивать потребление металла на внутреннем рынке

Увеличение внутреннего потребления металлопродукции и стимулирование ее экспорта за границу должно стать основой развития горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины. Об этом в ходе Международного металлургического форума «Наука и инновации» заявил председатель Комитета Верховной Рады по промышленной политике и предпринимательству Виктор Галасюк, передает сайт UAprom.

По словам нардепа, заявления о том, что металлургия и промышленность — это прошлое Украины, являются большой стратегической ошибкой.

«Люди, которые так говорят, совсем ничего не понимают в экономике. Если мы посмотрим на стратегические документы, программные документы развития Европейского союза и стран-лидеров экономического развития, мы найдем там главное место промышленной политики и поддержки таких стратегических направлений, которым для Украины является металлургия. ГМК — это четверть нашей промышленности, это четверть нашего товарного экспорта, а значит это опора стабильности гривни», — заявил Галасюк.

Он отметил, что украинскую металлургию нужно и защищать, и развивать.

«Нужна стратегия, нужно развитие. Что касается стратегии, то безусловно ее основой должно быть с одной стороны увеличение внутреннего потребления, с другой стороны — стимулирование экспорта металлопродукции за границу. Над этими направлениями мы системно работаем в Верховной Раде, чтобы создать для этого условия. Увеличение внутреннего спроса — прежде всего, безусловно, это строительство. Это строительство инфраструктуры, она полностью изношена, потребность в этом есть. Возможности металлургических заводов есть, финансовые инструменты, которые могут запустить этот механизм, тоже есть», — заявил Галасюк.

Народный депутат отметил, что важно способствовать экспорту продукции машиностроения, самолетостроения, вагоностроения, судостроения и т.д.

«Для того, чтобы это сделать, мы проводим в парламенте сейчас несколько стратегических инициатив об индустриальных парках, которые дадут особые условия как раз для производителей. Будет специальный налоговый режим. Это закон, который уже принят в парламенте, за который мы несколько лет боролись. Экспортно-кредитное агентство, он в разы удешевит финансирование для наших производителей-экспортеров. Мы сможем продавать за границу не металлолом, а продукцию с высокой добавленной стоимостью, и тогда украинский металл будет нужен украинским заводам производителям. Это абсолютно логично», — подытожил Галасюк.

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