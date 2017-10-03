Рейтинг страниц о металлургии в Facebook, 3 октября 2017 года

По сравнению c началом августа изменений среди лидеров нет. Но замечены интересные тенденции.
Некоторые компании заметно снизили темпы прироста аудитории. Другие наоборот — резко нарастили количество подписчиков. Можно предположить, что они заманивают пользователей facebook интересным контентом. Но все же более вероятен сценарий платного привлечения.
Руукки Украина — плюс 840 подписчиков. Сталекс — плюс 779 подписчиков. Раута Груп — плюс 346!
На этом фоне почти рекордные 87 подписчиков журнала «Металл» выглядят очень скромно. Зато это все на 100% органический прирост, без коммерческих вливаний!
Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.
Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 3 октября 2017 года
|количество лайков
|стало
|было
|Страница/ компания
|стало
|было
|изменение авг.-сент.
|изменение июнь-июль
|1
|1
|Метинвест
|12784
|11781
|1003
|2008
|2
|2
|Запорожсталь
|8430
|7559
|871
|942
|3
|3
|ИА Минпром
|7763
|7528
|235
|160
|4
|4
|АрселорМиттал Кривой Рог
|3185
|2722
|463
|328
|5
|7
|Руукки Украина
|1861
|1021
|840
|505
|6
|9
|Сталекс
|1623
|844
|779
|31
|7
|5
|Интерпайп
|1559
|1462
|97
|249
|8
|6
|УЦСС
|1187
|1060
|127
|115
|9
|8
|Метинвест-СМЦ
|947
|895
|52
|43
|10
|10
|Металл Холдинг
|909
|789
|120
|377
|11
|11
|Журнал Металл
|696
|609
|87
|37
|12
|19
|Раута Груп
|652
|306
|346
|-
|13
|14
|Викант
|623
|461
|162
|61
|14
|12
|Прушиньски
|568
|554
|14
|26
|15
|13
|УГМК
|535
|503
|32
|41
|16
|17
|Югсталь
|417
|340
|77
|141
|17
|15
|Евраз Украина
|400
|364
|36
|46
|18
|16
|Арсенал-Центр
|383
|348
|35
|38
|19
|20
|Крафт
|341
|284
|57
|-
|20
|18
|АВ Металл Групп
|324
|306
|18
|43
|21
|21
|Такт металл
|285
|274
|11
|22
|22
|22
|Укрметаллургпром
|238
|182
|56
|26
|23
|23
|Керамет
|174
|170
|4
|7
|24
|24
|Укрпромвнешэкспертиза
|171
|165
|6
|5
|25
|25
|ТД СпецСтальТрейд
|113
|105
|8
|8
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