Рейтинг страниц о металлургии в Facebook, 3 октября 2017 года

По сравнению c началом августа изменений среди лидеров нет. Но замечены интересные тенденции.

Некоторые компании заметно снизили темпы прироста аудитории. Другие наоборот — резко нарастили количество подписчиков. Можно предположить, что они заманивают пользователей facebook интересным контентом. Но все же более вероятен сценарий платного привлечения.

Руукки Украина — плюс 840 подписчиков. Сталекс — плюс 779 подписчиков. Раута Груп — плюс 346!

На этом фоне почти рекордные 87 подписчиков журнала «Металл» выглядят очень скромно. Зато это все на 100% органический прирост, без коммерческих вливаний!

Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 3 октября 2017 года

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