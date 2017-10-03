Рейтинг страниц о металлургии в Facebook, 3 октября 2017 года

Опубликовано автор Admin

По сравнению c началом августа изменений среди лидеров нет. Но замечены интересные тенденции.

Рейтинг страниц в facebook


Некоторые компании заметно снизили темпы прироста аудитории. Другие наоборот — резко нарастили количество подписчиков. Можно предположить, что они заманивают пользователей facebook интересным контентом. Но все же более вероятен сценарий платного привлечения.

Руукки Украина — плюс 840 подписчиков. Сталекс — плюс 779 подписчиков. Раута Груп — плюс 346!

На этом фоне почти рекордные 87 подписчиков журнала «Металл» выглядят очень скромно. Зато это все на 100% органический прирост, без коммерческих вливаний!

Если кто-то желает попасть в рейтинг — сообщайте в комментариях на нашей странице в соцсети facebook.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 3 октября 2017 года

количество лайков
стало было Страница/ компания стало было изменение авг.-сент. изменение июнь-июль
1 1 Метинвест 12784 11781 1003 2008
2 2 Запорожсталь 8430 7559 871 942
3 3 ИА Минпром 7763 7528 235 160
4 4 АрселорМиттал Кривой Рог 3185 2722 463 328
5 7 Руукки Украина 1861 1021 840 505
6 9 Сталекс 1623 844 779 31
7 5 Интерпайп 1559 1462 97 249
8 6 УЦСС 1187 1060 127 115
9 8 Метинвест-СМЦ 947 895 52 43
10 10 Металл Холдинг 909 789 120 377
11 11 Журнал Металл 696 609 87 37
12 19 Раута Груп 652 306 346 -
13 14 Викант 623 461 162 61
14 12 Прушиньски 568 554 14 26
15 13 УГМК 535 503 32 41
16 17 Югсталь 417 340 77 141
17 15 Евраз Украина 400 364 36 46
18 16 Арсенал-Центр 383 348 35 38
19 20 Крафт 341 284 57 -
20 18 АВ Металл Групп 324 306 18 43
21 21 Такт металл 285 274 11 22
22 22 Укрметаллургпром 238 182 56 26
23 23 Керамет 174 170 4 7
24 24 Укрпромвнешэкспертиза 171 165 6 5
25 25 ТД СпецСтальТрейд 113 105 8 8

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