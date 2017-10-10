Глава «Интерпайпа» Фади Храйбе о работе на внутреннем рынке Украины

Бизнес-портал UAprom опубликовал 8 тезисов генерального директора «Интерпайп» Фади Храйбе о рынке и работе компании. Мы отобрали то, что касается внутреннего рынка.

С начала 2017 года «Интерпайп» существенно увеличил объемы производства стали, на около 30% к прошлому году. А в августе «Интерпайп Сталь» выплавила около 83 тыс. тонн. Это максимум за последние три года. Топ-менеджер отмечает, что этому способствовало введение повышенной пошлины на экспорт лома из Украины.

Ситуация на экспортных рынках развивается достаточно позитивно. Мощности «Интерпайп Стали» загружены на 75%, мощности по выпуску труб и колес – в среднем на 75-80%.

Хорошо идут продажи в ЕС, на Ближнем Востоке, в США, особенно в нефтянке, в Украине – «Укрзализныця» и «Укргаздобыча» демонстрируют хорошие объемы закупок. Но в странах СНГ ситуация сложнее, поскольку нет финансирования под существующие проекты. Хотя и в этом регионе мы продемонстрируем рост», — уверен Фади Храйбе.

В 2017 году в Украине построили вагонов и, соответственно, потребили ж/д колес меньше, чем ожидал «Интерпайп». Но с точки зрения ремонта парка уже существующих вагонов «Укрзализныця» провела большую работу. Объемы вагоноремонта возросли в 4-5 раз (оценка на основе видимого потребления, без учета складских запасов УЗ), динамика очень позитивная.

В этом году «Укргаздобыча» пробурила в 2 раза больше по метражу, чем в прошлом году. «Их программа 20/20 – очень правильная по многим факторам. Во-первых, УГД обеспечит стране энергонезависимость. Во-вторых, газодобыча — огромный сектор экономики, который активизирует работу в смежных отраслях. То есть, это позитивное влияние на ВВП страны», — считает гендиректор «Интерпайпа».

Кроме того, важно, что «Укргаздобыча» начала применять технологии бурения, на которые уже давно перешла вся мировая нефтегазовая отрасль — гидроразрыв пласта, интенсификация добычи, горизонтальное и наклонное бурение.

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