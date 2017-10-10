Почему длинномерный прокат начал дешеветь в сентябре-2017

Во второй половине 2017 г. длинномерный прокат начал дешеветь после роста цен в августе – первой половине сентября на $60-95 за 1 тонну. «Причиной негативных тенденций послужило падение цен на лом в ЕС, США и Турции. Так, в Турции котировки лома на импортном рынке после первой декады сентября упали на $56 до $298/тонна cfr», — говорится в сообщении ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ).

Также отмечается, что важным фактором формирования негативных ожиданий на рынке стало снижение спроса в Китае. В результате падение внутренних китайских цен в последние две декады сентября составило $30-50. Давление на региональный рынок оказало решение властей ограничить металлургическое производство в ряде провинций с октября текущего года до окончания отопительного сезона для улучшения экологической ситуации. Это подтолкнуло производителей заполнить портфели заказов в кратчайшие сроки. Также планируется ограничить строительные проекты в зимний период, что в свою очередь вызывает опасения сокращения спроса. Череда отрицательных факторов вынудила производителей выйти на экспортные рынки с более привлекательными и конкурентными предложениями. В итоге к началу октября экспортные цены на китайскую заготовку снизились до $505-510/тонна fob ($520-530/тонна cfr ЮВА), что на $30 ниже, чем в середине сентября. Экспортные цены на арматуру и катанку упали на $36 и $50 до $525-535/тонна fob и $550-560 тонна fob.

«В условиях формирования нисходящего тренда покупатели стали занимать более жесткую позицию и выставлять еще более низкие встречные предложения, добиваясь уступок от поставщиков в большинстве регионов. В Турции за последние три недели внутренние и импортные цены на заготовку упали на $28 и $38 и в начале октября составляли $500-510/тонна exw и $505-515/тонна cfr. Исходя из текущих цен на лом и арматуру, перекатчики считают этот уровень импортных цен завышенным, выставляя встречные предложения не выше $470/тонна cfr», — цитируется в сообщении эксперт ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Олег Гнитецкий.

Имея достаточный запас прочности по себестоимости и марже продаж, поставщики готовы предоставлять скидки в $5-10 для привлечения покупателей и быстрейшего заключения сделок. Таким образом, падение цен в ближайшие недели октября продолжится.

По мнению Олега Гнитецкого в октябре нисходящие тенденции на рынке длинного проката будут усиливаться. Традиционная оптимизация и сокращение складских запасов к концу года обусловит снижение заказов на ноябрьские и декабрьские поставки. Дополнительное давление на рынок будет оказывать удешевление лома и руды.

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