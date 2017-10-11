Сколько заработал «Метинвест» на внутреннем рынке Украины

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест», в январе-июне 2017 года реализовала на европейском рынке 38% металлургической продукции (чушковый чугун, металлопродукция, кокс, а также прочая продукция и услуги) в денежном выражении, в Украине — 21%, в странах Ближнего Востока и Северной Африки — 20%, в СНГ- 11%.

Общая выручка Группы в 1 полугодии 2017 года составила — USD 3913 млн (+36% год к году), в т.ч. выручка от металлургической продукции — USD 3165 млн. (+38%). Было продано 5828 тыс. тонн металлопродукциии (-6%).

Согласно неаудированным консолидированным результатам финансовой деятельности, от продаж металлургической продукции в Европе компания получила выручку USD 1213 млн (38% в общем объеме выручки), против USD 956 млн (42%) за аналогичный период 2016 года. В Украине группа реализовала 1066 тыс. тонн (-8%) металлопродукции на USD 669 млн (+38%. Доля продаж металлопродукции на внутреннем рынке осталась прежней — 21%. Увеличились поставки в страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также Северную Америку.

«В первой половине 2017 года [общая — readmetal.com] выручка в Украине выросла на 33% до USD 931 млн, в основном благодаря более высоким ценам реализации, а также росту объемов продаж плоского проката на фоне увеличения спроса на внутреннем рынке по мере восстановления украинской экономики. Реальный ВВП вырос на 2,5% в первом квартале и на 2,3% во втором квартале 2017 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Видимое потребление металлопродукции в Украине (без учета труб) выросло в первой половине 2017 года на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,6 млн тонн благодаря восстановлению реального спроса в ключевых металлопотребляющих отраслях. Так, объемы строительства выросли на 24,6%, а машиностроения – на 7,4%. В то же время продажи железорудной продукции в Украине сократились на 2 040 тыс. тонн на фоне снижения спроса, так как были прекращены поставки нескольким потребителям в восточной части страны, а некоторые другие клиенты временно остановили свое производство. При этом, доля Украины в консолидированной выручке не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24%» — отмечается в сообщении компании.

В этот период Группа освоила производство 32 новых видов металлопродукции, главным образом, толстолистового проката, горячекатаных и холоднокатаных рулонов, а также оцинкованного проката, применяемого в строительстве, машиностроении, кораблестроении и производстве труб.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.

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