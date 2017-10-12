Какой металлопрокат нужен украинским строителям

В ходе Международного металлургического форума «Наука и инновации» исполнительный директор УЦСС Вячеслав Колесник рассказал о потребностях строительного рынка Украины в металлопрокате. В своем докладе он акцентировал, что сегодня доля импорта в сегменте проката с полимерным покрытием составляет 92% ($255 млн), оцинкованного проката – 47% ($95 млн).

«При этом спикер отметил, что сегодня в Украине фактически отсутствует система контроля качества продукции из тонколистового проката с покрытием, что создает дополнительные проблемы добросовестным производителям кровельных и фасадных изделий из стали», — говорится в сообщении пресс-службы УЦСС.

По словам Колесник, для устойчивого развития отечественная строительная отрасль нуждается в профильных и круглых трубах больших диаметров, а также широком сортаменте прокатных балок с параллельными полками.

«Наиболее важным для рынка стального строительства является внедрение следующей номенклатуры прокатных профилей: широкополые балки HEA и HEB высотой стенки до 300 мм, швеллеры UPN до 240 мм и европейские уголки до 110 мм, что позволит покрывать до 60% потребности в строительном сортаменте, – сообщил Вячеслав Колесник. – Наличие такого проката в ассортименте украинских металлургов позволит повысить качество и снизить стоимость металлоконструкций, а также увеличить производительность и экспортный потенциал отечественных производителей металлических конструкций».

По оценкам экспертов УЦСС при позитивных тенденциях в экономике, росте компетенций в области строительства из стали и приемлемых внутренних цен на сталь потенциал производства строительных металлоконструкций может быть в 7 раз выше существующего.

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