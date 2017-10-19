Производство стали, чугуна и проката в Украине за 9 месяцев 2017 года — Укрметаллургпром

По данным объединения предприятий «Укрметаллургпром» в сентябре 2017 года металлургические предприятия Украины произвели:

— чугуна – 1,85 млн тонн (ср.сут. пр-во – 61,8 тыс.т; +3,2 тыс. тонн/сут. или +5% к августу);

— стали – 1,93 млн тонн (64,5 тыс. тонн; +2,3 тыс. тонн/сут. или +4%);

— проката – 1,66 млн тонн (55,4 тыс. тонн; +3,5 тыс. тонн/сут. или +7%).

Текущий среднесуточный объем производства чугуна и стали (за 16 суток октября) находится на уровне сентябрьских показателей.

По состоянию на 17.10.17. в работе находятся 18 из 28-ми действующих доменных печей (64%), 14 конвертеров из 21-го (67%), 8 мартеновских печей из 9-ти (89%) и 7 электропечей из 15-ти (47%).

Кроме того, 7 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Производство за 9 месяцев 2017 года составило:

— чугун – 14,6 млн тонн (82% к аналогичному периоду 2016 года);

— сталь – 15,8 млн тонн (86%);

— прокат – 13,5 млн тонн (84%).

Железорудное сырье

Объем поставок украинского железорудного сырья в сентябре составил 2,2 млн тонн (-250 тыс. тонн к августу), а за 9 месяцев – 19 млн тонн (-2,2 млн тонн или -10% к аналогичному периоду 2016 года).

В сентябре, как и на протяжении последних 6-ти месяцев, импортных поставок ЖРС не было.

За 9 месяцев импорт ЖРС составил 90 тыс. тонн (-1,2 млн тонн или -93% к аналогичному периоду 2016 года).

Экспорт ЖРС в сентябре составил 2,9 млн тонн (+0,1 млн тонн к августу), а за 9 месяцев – 29,1 млн тонн (102% к аналогичному периоду 2016 года).

Угли

Поступление украинских углей на коксохимические предприятия в сентябре составило 200 тыс. тонн (-40 тыс. тонн к августу), а за 9 месяцев 2,7 млн тонн (-1,8 млн тонн или -40% к аналогичному периоду 2016 года).

Объем импортных поставок углей для коксования в сентябре составил 980 тыс. тонн (+90 тыс. тонн к августу), а за 9 месяцев – 7,9 млн тонн (-1 млн тонн или -12% к аналогичному периоду 2016 года).

Всего в сентябре украинские КХЗ получили 1,2 млн тонн углей для коксования (+50 тыс. тонн к августу), а за 9 месяцев – 10,6 млн тонн (-2,8 млн тонн или -21% к аналогичному периоду 2016 года).

При этом доля импортных углей в общем объеме составила 75% против 66% за 9 месяцев 2016 года.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение сентября увеличились на 20 тыс. тонн и по состоянию на 01.10.17. составили порядка 330 тыс. тонн.

Кокс

Объем поставок металлургам украинского кокса в сентябре составил 710 тыс. тонн (-20 тыс. тонн к августу).

За 9 месяцев поставлено 6,4 млн тонн украинского кокса (-1,8 млн тонн или -22% к аналогичному периоду 2016 года).

По импорту в сентябре завезено 30 тыс. тонн кокса (на уровне предыдущего месяца), а за 9 месяцев – 550 тыс. тонн (-310 тыс. тонн или -36% к аналогичному периоду 2016 года).

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия за 9 месяцев составило 6,9 млн тонн (-2,1 млн тонн или -23% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Природный газ и электроэнергия

Объем потребленного металлургами природного газа в сентябре уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 5 млн.куб.м и составил порядка 135 млн.куб.м.

При этом среднесуточное потребление газа сохранилось на уровне 4,5 млн.куб.м.

Всего за 9 месяцев металлурги потребили 1,3 млрд.куб.м природного газа, что составило 103% к объему потребления в аналогичном периоде 2016 года. Среднесуточное потребление составило 4,7 млн.куб.м против 4,6 млн.куб.м за 9 месяцев 2016 года.

Потребление электроэнергии за 9 месяцев составило 8,5 млрд.кВт·ч (89% от объема потребления за 9 месяцев 2016 года).

Металлолом

В сентябре металлургическим предприятиям было поставлено 290 тыс. тонн металлолома (+20 тыс. тонн к августу), что составило 89% от расчетной потребности метпредприятий.

За 9 месяцев металлургам было поставлено 2,4 млн тонн лома (89% от потребности предприятий и 106% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).

Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение сентября уменьшились на 20 тыс. тонн и по состоянию на 01.10.17. составили порядка 90 тыс. тонн (на начало года –190 тыс. тонн).

На экспорт в сентябре было поставлено порядка 50 тыс. тонн металлолома (-20 тыс. тонн к августу). Всего за 9 месяцев на экспорт поставлено 320 тыс. тонн лома против 233 тыс. тонн за 9 месяцев 2016 года.

Прогноз на ноябрь 2017 года

При сохранении сложившейся в данный момент ситуации в ноябре прогнозируется производство основных видов металлопродукции в следующих объемах:

— чугуна – порядка 1,8 млн тонн;

— стали – 1,9 млн тонн;

— проката – 1,7 млн тонн.

Прогноз на 2017 год

По итогам 2017 года прогнозируется производство основных видов металлопродукции в следующих объемах:

— чугуна – 20 млн тонн (-14% к 2016 году);

— стали – 21 млн тонн (-12%);

— проката – 18 млн тонн (-14%).

По сравнению с показательным 2007 годом производство чугуна снизилось на 15 млн тонн (-43%), стали – на 21 млн тонн (-50%) и проката – на 20 млн тонн (-50%), что соответствует уровню производства 1995-1996 гг. Отметим, что тогда в Украине действовало несколько металлургических предприятий, ликвидированных к настоящему времени (Макеевский МК, Константиновский МЗ, Краматорский МК, Керченский МК и т.д.). Кроме того, в статистике 1995-1996 гг. учитывались показатели заводов и комбинатов, которые сейчас находятся на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей.

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи