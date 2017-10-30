Кто выкупил у Северстали завод, которым ранее владел Сергей Тигипко (обновлено)

Добавлена информация о формальном покупателе завода

Российская «Северсталь» продала свой украинский актив — завод «Днепрометиз» (Днепр). Вероятнее всего, покупателем предприятия стал его прежний владелец — Сергей Тигипко.

В пятницу 27 октября 2017 г. группа «Северсталь» (РФ) сообщила о продаже своего единственного производственного актива в Украине — завода «Днепрометиз». В информации «Северстали» уточнялось, что ее дочерняя компания Cambay Services Ltd завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd, владеющей 98,6% ЧАО «Днепрометиз». Однако не говорилось, кто же стал покупателем. ««Днепрометиз» демонстрирует хорошую загрузку производственных мощностей и стабильные финансовые показатели. В то же время, с российскими предприятиями «Северстали» этот завод операционно не связан», — сообщила компания-продавец.

Судя по всему, покупателем стал тот, кто уже владел предприятием до 2006 года — Сергей Тигипко. Ведь сегодня стало известно, что представители его менеджмента вошли в наблюдательный совет днепровского предприятия. Кроме того, эту информацию сообщил представитель другого крупного метизного предприятия, пожелавший остаться не названым. В пресс-службе Сергея Тигипко в понедельник утром не смогли прокомментировать эту информацию.

В официальной информации «Днепрометиза» в системе раскрытия информации НКЦБФР говорится, что с 26 октября текущего года состав наблюдательного совета предприятия сократился с пяти до трех человек. При этом прекращены полномочия четырех представителей группы «Северсталь»:

— директора по экономике филиала «Метиз» АО «Северсталь Менеджмент» (РФ, Череповец) Андрея Рыжова;

— начальника управления корпоративных отношений филиала «Метиз» АО «Северсталь Менеджмент» Виталия Палабугина;

— коммерческого директора филиала «Метиз» АО «Северсталь Менеджмент» Сергея Виноградова;

— директора филиала «Метиз» — генерального директора ОАО «Северсталь-Метиз» Сергея Коврякова.

В состав набсовета вошли: заместитель директора по юридическим вопросам ООО «Группа ТАС» Виктория Зинкевич и главный казначей ООО «Группа ТАС» Олега Желтова.

Третьим членом НС осталась директор по финансам «Днепрометиза» Ольга Ватруба.

ДОБАВЛЕНО

«Днепрометиз» также сообщил в системе раскрытия информации НКБЦФР, что 27 октября 2017 года получена информация об опосредованном приобретении контрольного пакета акций завода компанией Blossom Investments (Эстония). Уточняется, что в течение последних 12 месяцев Blossom Investments не заключала других сделок относительно приобретения (прямо или опосредствовано) акций ЧАО «Днепрометиз».

«С учетом этого наивысшая цена акций, по какой Blossom Investments приобрело (опосредствовано) акции ЧАО «Днепрометиз» в течение последних 12 месяцев, составила 11,07 грн. за одну акцию», — констатируется в сообщении предприятия. Таким образом, «Северсталь» продала 98,6578% уставного капитала предприятия за 13 млн 391,843 тыс. грн, или почти за $500 тыс.

Сайт Oligarh.media уточняет, что эта эстонская компания владеет в Украине еще одним юридическим лицом — ЧП «Агри-Сервис». Оно зарегистрировано в Киеве на ул. Петлюры, 30. По этому адресу бзируется главный офис группы ТАС и Таскомбанк Сергея Тигипко.

Напомним, что «Северсталь» приобрела 60% акций «Днепрометиза» в 2006 году у группы «ТАС». В 2008 году докупила у «ТАС» еще 34,6% акций.

«Днепрометиз» — крупнейшее в Украине предприятие по производству металлических изделий (метизов) из низкоуглеродистых сталей, его мощность – 120 тыс. тонн в год.

Группа ТАС принадлежит украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Основные активы сосредоточены в финансовом секторе и железнодорожном машиностроении.

У группы «Северсталь» в Украине осталась торговая компания.

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