Как АрселорМиттал Кривой Рог модернизирует мелкосортный стан

До конца 2018 года ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» намерено завершить реконструкцию мелкосортного стана (МС) 250-4 сортопрокатного цеха №2. После этого стан сможет использовать стальные заготовки, произведенные на машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) сечением 150х150 мм и производить арматуру в шпулерных мотках.

Как говорится в корпоративной газете «Металлург», сейчас мелкосортные станы ориентированы на переработку заготовок сечением 80х80 мм. А заготовки МНЛЗ сечением 150х150 мм могут перерабатывать только проволочный стан ПС 150-1 и прокатный цех №3.

«МС 250-4 станет первым на предприятии мелкосортным станом, который сможет катать арматуру в прутках из такой заготовки. Это очень актуально, так как на предприятии продолжается строительство двух новых МНЛЗ. Еще одно преимущество реконструкции – возможность производства востребованной на рынке продукции – арматуры в шпулерных мотках. Потребитель хочет покупать не только качественно изготовленную, но и качественно упакованную продукцию. Реконструированный стан сможет производить до 1,050 млн тонн металлопроката ежегодно», — подчеркивают на предприятии.

«Это самый масштабный проект по обновлению оборудования прокатного департамента за последние 20 лет. Последний раз реконструкция, соизмеримая по масштабам и капиталовложениям, была выполнена в 1996 году. Тогда реконструировали проволочный стан ПС 150-1», — цитируется в газете заместитель директора прокатного департамента по реконструкции и перспективному развитию Игорь Беличенко.

В рамках реконструкции МС 250-4 будет построена новая нагревательная печь большого объема с шагающим подом. Использование такого оборудования позволит осуществлять качественный нагрев заготовок 150х150 мм, масса которых почти в 3 раза больше, чем у заготовок 80х80 мм.

Также будет полностью заменено оборудование на участке загрузки. Стан получит два новых загрузочных шлеппера, загрузочный рольганг и весы. Будет установлена предчерновая группа клетей.

Левую сторону стана планируется реконструировать под шпулерную намотку. Будет установлен чистовой блок из шести клетей, установка термоупрочнения и участок шпулерной намотки.

Правая сторона стана будет оборудована новыми ножницами для резки проката и новой линией упаковки, что позволит свести к минимуму ручной труд и повысить качество упаковки продукции.

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