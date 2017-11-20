«Металл Холдинг» открыл филиал в Полтаве

На сайте металлоторговой компании «Металл Холдинг» (МХ, Киев) появился новый филиал — в Полтаве. Напомним, что в середине октября на странице МХ в соцсети facebook анонсировалось появление еще одной металлобазы. Однако тогда не уточнялось где именно она будет расположена

На сайте компании указано, что новый филиал работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Отметим, что по соседству расположена металлобаза компании «АВ Металл групп» и завод производителя металлочерепицы и профнастила — PSM Profile.

В 2017 году «Металл Холдинг» открыл площадки в Чернигове и Хмельницком.

Всего в сети компании сейчас девять филиалов.

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