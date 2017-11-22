За счет чего «Метинвест» увеличит производство оцинковки в 2018 году

В 2018 году холдинг «Метинвест» намерен увеличить производство оцинкованного проката за счет увеличения загрузки предприятия-партнера ООО «Юнистил» (Кривой Рог). «В 2018 году мы планируем выйти на 50-80 тыс. тонн переработанного материала [на мощностях «Юнистил» — readmetal.com].», — рассказал в интервью журналу «Металл-Курьер» директор по маркетингу ООО «Метинвест Холдинг» Роман Курашев.

Он напомнил, что «Юнистил» был запущен «с нуля» после длительного простоя и плавно набирает обороты. «Суммарный объем производства оцинкованного проката будет нескольким более 20 тыс. тонн [в 2017 году — readmetal.com]. Проектная мощность оборудования – 100 тыс. тонн, так что и у предприятия (как переработчика), и у нас (как поставщика подката и продавца конечной продукции) есть серьезные возможности для развития», — отметил Курашев.

Партнерство с «Юнистилом» позволяет дополнить сортамент «Метинвеста» и предоставить клиентам оцинкованный прокат с массой покрытия от 80 г/кв. м вплоть до 350 г/кв. м. Кроме того, материал «Юнистила» проходит стадию пассивации в растворе трехвалентного хрома, что является более экологичным решением, чем обработка поверхности раствором шестивалентного хрома и прямым требованием некоторых рынков – например, европейского.

Топ-менеджер также отметил, что партнерство с «Модуль-Украина» (Каменец-Подольский) длится уже два года. Однако результаты 2017 года, вероятно, окажутся ниже планируемых, потому что в I квартале резко ужесточилась конкуренция с низкокачественным импортом, который заходил в Украину по демпинговым ценам.

«Что касается ММК им. Ильича, то во второй половине 2016 года предприятие достигло своей максимальной загрузки по производству оцинкованного проката – 32 тыс. тонн в месяц – и регулярно работает на этих параметрах. Мы планируем, что в 2018 году загрузка тоже будет близка к 100%», — резюмировал топ-менеджер «Метинвеста»

В апреле текущего года гендиректор группы «Метинвест» Юрий Рыженков говорил о заинтересованности в сотрудничестве с другими предприятиями, которые позволят улучшать качество и расширять сортамент готового проката.

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