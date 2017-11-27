Почему украинский рынок проката с покрытиями требует торговой защиты

За 9 месяцев 2017 года емкость украинского рынка оцинкованного проката возросла на 2,7%, до 217 тыс. тонн, а полимерного проката – на 0,5%, до 227 тыс. тонн. «Очень важно, что за этот период пугающими темпами вырос импорт (например, по оцинкованным рулонам – на 23%). Основную долю прироста составила продукция с очень низкими качественными характеристиками по демпинговым ценам, что не только чрезвычайно осложнило работу отечественных поставщиков, но и в перспективе принесет вред конечным потребителям, поскольку их изделие будет иметь значительно меньший период эксплуатации», — рассказал в интервью журналу «Металл-Курьер» директор по маркетингу ООО «Метинвест Холдинг» Роман Курашев.

В прогнозе на 2018 год эксперт рассчитывает на то, что восстановление строительной отрасли и развитие экспорта профилей и металлоконструкций позволит увеличить емкость отечественного рынка оцинкованного проката на 5%, а проката с полимерным покрытием – на 7%.

Роман Курашев отмечает, что рынок Украины в силу отсутствия ограничений торгового режима всегда был открыт для импортного проката любого происхождения и качества. Однако мировой профицит предложения (в том числе проката с покрытием), созданный Китаем, привел к усилению протекционизма практически во всех регионах мира.

«В ЕС действуют импортные пошлины на оцинкованные и полимерные рулоны из Китая в размере 17-28,5% и 13,2-57,8%, а в России – до 5% и 6,98-20,2%, соответственно. Сокращение поставок по многим направлениям побуждает азиатских игроков действовать более агрессивно. В итоге незащищенный отечественный рынок захлестывает волна низкокачественного китайского импорта по демпинговым ценам», — говорит топ-менеджер «Метинвеста».

Зачастую это оцинкованный прокат массой цинкового покрытия всего 40 г/кв. м, который реализуется конечному потребителю как материал с покрытием 100 г/кв. м. Не лучше и ситуация на рынке полимерного проката, где материал с массой цинкового покрытия и толщиной 10 мк выдается за украинский или даже европейский прокат с показателями 100-275 г/кв. м и 25 мк.

Эксперт отмечает, что часть такой продукции заходит в страну нелегально, без уплаты налоговых платежей и НДС. Она используется в сегментах, где требования к продукции должны быть существенно выше, что создает дополнительные проблемы добросовестным производителям кровельных и фасадных изделий из стали.

«На данный момент совершенно очевидно, что ситуация требует изучения фактов демпинга и возможности применения инструментов торговой защиты в отношении проката с покрытием», — резюмировал Курашев.

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