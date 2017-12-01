Производство чугуна, стали и проката в Украине за 10 мес. 2017 года

По данным ОП «Укрметаллургпром», в октябре месяце 2017 г. металлургическими предприятиями Украины произведено:

— чугуна 1,79 млн тонн (97% относительно сентября 2017 г.);

— стали 1,92 млн тонн (99%);

— проката 1,7 млн тонн (102%).

По состоянию на 8 ноября 2017 г. из основных мощностей в эксплуатации находится:

— 20 из 28 доменных печей (71%);

— 6 из 9 мартеновских печей (67%);

— конвертеров 14 из 21 (67%);

— электропечей 7 из 15 (47%);

— машин непрерывного литья заготовки 16 из 16 (100%).

За 10 месяцев 2017 года предприятиями горно-металлургического комплекса Украины (с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей, находящихся на НКТ) произведено:

— железорудного концентрата 50,2 млн тонн (96% от аналогичного периода 2016 г.)

— агломерата 25,2 млн тонн (89%);

— окатышей 16,7 млн тонн (90%);

— кокса 8,6 млн тонн (80%);

— чугуна 16,4 млн тонн (83%);

— стали 17,6 млн тонн (87%);

— проката 15,2 млн тонн (85%).

Снижение уровня выпуска основных видов продукции за 10 месяцев 2017 г. является следствием потери части мощностей на неподконтрольной территории, а также несвоевременного и не в полном объеме обеспечения предприятий сырьевыми материалами.

Обеспечение производства основными видами сырьевых ресурсов в октябре 2017 г. составило: железорудным сырьем 2,5 млн тонн (114% относительно сентября 2017 г.), углями 1,3 млн тонн (110%), коксом 0,8 млн тонн (108%). При этом доля импортируемых углей была на уровне 81% (1060 тыс. тонн из 1300 тыс. тонн), импортируемого кокса – на уровне 7% (55 тыс. тонн из 800 тыс. тонн).

Экспорт железорудного сырья в октябре 2017 г. составил 2,9 млн тонн.

Экспорт железорудного сырья за 10 месяцев 2017 г. составил 31,9 млн тонн.

За 10 месяцев 2017 г. на металлургические и коксохимические предприятия поставлено (с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ): железорудного сырья 21,6 млн тонн (91% от аналогичного периода 2016 г.), углей 11,9 млн тонн (80% от 2016 г.), кокса 7,7 млн тонн (77%). При этом доля импортируемых углей осталась на отметке 75%, импортируемого кокса – на уровне 7,8%.

В октябре 2017 года ломозаготовительными организациями заготовлено 310 тыс. тонн металлолома (91% от уровня сентября 2017 г.), из которых на отечественные металлургические комбинаты (с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ) в качестве привозного поставлено 270 тыс. тонн (93% относительно сентября 2017 г.), экспортировано 40 тыс. тонн (80% от сентября 2017 г.). При этом степень обеспеченности потребности отрасли в привозном металлоломе составил 89%.

Всего же за 10 месяцев 2017 года из заготовленных 3100 тыс. тонн (108% от аналогичного периода 2016 г.) украинским потребителям (с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ) в качестве привозного поставлено 2700 тыс. тонн (103% от аналогичного периода 2016 г.), экспортировано 400 тыс. тонн (167% от 2016 г.). Степень обеспеченности потребности металлургического комплекса в привозном металлоломе составил 89%.

По предварительным оценкам, в 2017 г. предполагается произвести 19,6 млн тонн чугуна (83% от 2016 г.), 21,1 млн тонн стали (87% от 2016 г.) и 18,2 млн тонн проката (85% от 2016 г.).

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