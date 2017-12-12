Что будет с металлургией Украины в 2018 году — прогноз

В 2017 году выручка от экспорта продукции горно-металлургического комплекса Украины может вырасти на 16% до USD 12 млрд. Доходы от экспорта ГМК вырастут благодаря исключительно благоприятной экспортной конъюнктуре, несмотря на падение производства стали в Украине.

Такое мнение озвучил руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций небанковского сектора группы ICU Александр Мартыненко. По его мнению, в 2017 году производство стали в Украине снизится на 11% по сравнению с 2016 годом до 22 млн. тонн – в первую очередь, в связи с торговой блокадой не контролируемых украинскими властями территорий на Донбассе и потерей в начале текущего года заводов, расположенных на этих территориях.

«Потеря контроля над Алчевским меткомбинатом, Енакиевским и Донецким метзаводами лишила Украину вклада этих предприятий в общенациональный объем производства металлургической продукции. Кроме того, потеря контроля над коксохимическими предприятиями на территории ОРДЛО нарушила каналы поставок кокса на метзаводы, расположенные на подконтрольных территориях Украины. Наиболее сильный удар нанесло прекращение поставок кокса с Алчевского коксохимического завода на Днепровский меткомбинат (ДМК), в результате чего ДМК приостановил производство стали в конце марта этого года», – сказал Мартыненко.

Тем не менее, по данным ICU, экспортные цены на украинскую сталь выросли на 30-40% за январь-ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что с лихвой компенсировало потери от падения производства и способствовало росту валютных поступлений в страну.

«Основными двигателями роста мировых цен на металлы в 2017 году стали политика властей Китая, проводивших внутри страны интенсивное кредитование потребления стали, сокращение китайских сталеплавильных мощностей, а также увеличение объёмов спекулятивных операций с металлами и железной рудой на китайских сырьевых биржах», – пояснил Мартыненко.

Эксперт также отметил снижение дестабилизирующего влияния китайского экспорта на других ключевых для украинских металлургов рынках, в первую очередь, на европейском. Кроме того, он прогнозирует, что по итогам 2017 года потребление стали на европейском рынке вырастит на 2,5-3%.

В целом, по прогнозам ICU, рост экспортных цен на украинскую сталь по итогам текущего года составит 27-30%.

Говоря о перспективах на 2018 год, Мартыненко прогнозирует возможный рост украинского производства стали на 5%. Одним из главных факторов — возобновление производства на ДМК в июле 2017 года в результате налаженных компанией «Метинвест» альтернативных поставок сырья на меткомбинат.

Однако ожидается, что в следующем году ожидается снижение цен на сталь на ключевых для Украины рынках на 5-8% ввиду более слабого потребления металлов в Китае.

«В 2018 году рост потребления стали Китаем замедлится. Власти страны демонстрируют готовность не допустить перегрева экономики, и уже сейчас происходит процесс ограничения финансирования секторов недвижимости и инфраструктурного строительства, которые являются главными потребителями металлургической продукции. Вместе с тем ожидается, что Пекин успешно воплотит свои планы по ограничению предложения стали, что должно удержать цены от значительного падения»,– сказал Мартыненко.

Среди рисков для экспорта украинской металлопродукции в 2018 году:

— замедление спроса на сталь в Китае;

— дальнейший рост глобальных производственных мощностей;

— усиление конкуренции;

— введение новых протекционистских мер на рынках Европы и Ближнего Востока.

Эксперт ICU считает наиболее вероятным сценарием снижение экспортной выручки ГМК Украины на 1-4% в 2018 году, при этом ее общий объем останется близким к уровню USD 12 млрд.

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