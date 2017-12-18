Что создаст «Метинвест-СМЦ» в Днепре в 2018 году

В 2018 году ООО «Метинвест-СМЦ» намерено начать строительство крупного распределительного центра в Днепре.

«В 2018 году мы намерены запустить активную фазу крупного распределительного центра в Днепре, что позволит нам улучшить складскую работу и отгрузки со склада с точки зрения скорости, наличие товара и прочих параметров работы», — сообщил генеральный директор компании Дмитрий Липпа в ходе VI Национальной конференции участников рынка стального строительства.

По его словам, первая очередь строительства будет завершена к концу следующего года и будет рассчитана на 40 тыс. тонн.

«Мы называем этот проект не склад, а распределительный центр, чтобы сконцентрировать там в том числе ряд неходовых позиций, которые пользуются спросом с определенной периодичностью», — уточнил Липпа.

Кроме того бизнес-портал UAprom со ссылкой на топ-менеджера уточнил, что первая фаза распределительного центра предусматривает создание открытой площадки, а вторая — строительство крытых складов.

«Вторую фазу предварительно планируем начать в 2019 году, но будем смотреть по ситуации. Мы надеемся, что в сезон 2019 года центр будет полноценно оперировать», — констатировал он.

Данный центр будет отгружать продукцию в любой регион Украины, в том числе на Западную Украину, поскольку расположен в центральном регионе страны.

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