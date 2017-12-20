Где «Викант» откроет новые металлобазы

До конца текущего года ООО «Фирма Викант» намерена открыть еще две металлобазы. Об этом в интервью журналу «Металл Курьер» рассказал генеральный директор компании Григорий Носко.



ФОТО: Григорий Носко, генеральный директор ООО «Фирма Викант» (источник facebook)

«Наша задача присутствовать в каждой области с одним крупным складом, чтобы оперативно выполнять заказы покупателей», — сказал Носко. В октябре компания открыла склад в Сумах. До конца года рассчитывает открыть площадки в Чернигове и Мукачево (Закарпатсякая обл.).

Кроме того, до конца 2018 года «Викант» планирует выйти на рынок Житомирской и Волынской областей. «И еще хотим закрыть потребности Луганской и Донецкой областей, одним или двумя складами. С количеством и городами присутствия пока определяемся», — уточнил Григорий Носко.

По его словам сегодня практически на всех своих площадках есть услуги порезки, рубки бунтового круга и арматуры в размер, доставки, упаковки с определенными требованиями. Сервисы более глубокой обработки металла, например лазерная резка, пока изучаются.

Топ-менеджер отметил, что результаты продаж металлопродукции с площадок компании «будут лучше, чем в прошлом году. Но меньше, чем хотелось бы».

В сообщении компании отмечается, что на новой площадке в Сумах постоянно в наличии 400 тоннн металла. Также покупатели могут воспользоваться услугами порезки, упаковки, комплектации и доставки продукции.

Открытая подкрановая площадь составляет 1200 кв. м. Ее обслуживает один кран, грузоподъемностью 5 тонн.

Напомним, что в 2016 году учредители группы компаний «Викант» приняли решение разделить бизнес. В результате появились две независимые сети: «Викант» (управляется «Фирма Викант») и «Вартис».

Согласно информации на сайте компании, в сети «Викант» сейчас более 20 металлоторговых площадок.

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