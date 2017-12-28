Производство чугуна, стали и проката в Украине за 11 мес. 2017 года

В ноябре 2017 г., согласно данным, уточненным в ходе балансового совещания в ОП «Укрметаллургпром» металлургическими предприятиями Украины произведено:

— чугуна 1,83 млн тонн (102% относительно октября 2017 г.);

— стали 1,87 млн тонн (97%);

— проката 1,6 млн тонн (94%).

Некоторое снижение производства стали и проката в ноябре 2017 г. по сравнению с октябрем того же года связаны с плановыми и текущими ремонтами основных действующих агрегатов, а также падением цен на внешних рынках.

По состоянию на 12 декабря 2017 г. из основных мощностей в эксплуатации находится: 19 из 28 доменных печей (68%), 8 из 9 мартеновский печей (89%), конвертеров 15 из 21 (71%), электропечей 7 из 15 (47%) и машин непрерывного литья заготовки 14 из 14 (100%).

За 11 месяцев 2017 года предприятиями горно-металлургического комплекса Украины (с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей, находящихся на НКТ) произведено:

— железорудного концентрата 55,3 млн тонн (96% от аналогичного периода 2016 г.);

— агломерата 31,4 млн тонн (89% к 2016 г.);

— окатышей 18,2 млн тонн (89% к 2016 г.);

— кокса 9,5 млн тонн (81% к 2016 г.);

— чугуна 18,2 млн тонн (89% к 2016 г.);

— стали 19,4 млн тонн (87% от 2016 г.);

— проката 16,7 млн тонн (85% от 2016 г.).

По предварительным оценкам, в 2017 г. предполагается произвести 20,0 млн тонн чугуна (85% от 2016 г.), 21,3 млн тонн стали (88% от 2016 г.) и 18,5 млн тонн проката (86% от 2016 г.).

В январе 2018 г. планируется произвести порядка 1,9 млн тонн чугуна, 2,0 млн тонн стали и 1,8 млн тонн проката.

Снижение уровня выпуска основных видов продукции за 11 месяцев 2017 г. является следствием потери части мощностей на неподконтрольной территории, а также несвоевременного и не в полном объеме обеспечения предприятий сырьевыми материалами из-за неудовлетворительной работы ПАТ «Укрзалізниця».

Обеспечение предприятий основными сырьевыми и энергетическими ресурсами в ноябре и за 11 месяцев 2017 г.

Обеспечение производства основными видами сырьевых ресурсов в ноябре 2017 г. составило: железорудным сырьем 2,5 млн тонн (на уровне октября 2017 г.), углями 1,1 млн тонн (86% относительно октября 2017 г.), коксом 0,865 млн тонн (на уровне октября 2017 г.). При этом доля импортируемых углей была на уровне 78% (870 тыс. тонн из 1 120 тыс. тонн), импортируемого кокса – на уровне 13,8% (120 тыс. тонн из 865 тыс. тонн).

Экспорт железорудного сырья в ноябре 2017 г. составил 2,7 млн тонн.

За 11 месяцев 2017 г. на металлургические и коксохимические предприятия поставлено (с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ): железорудного сырья 24,2 млн тонн (92% от аналогичного периода 2016 г.), углей 13,0 млн тонн (80% от 2016 г.), кокса 8,7 млн тонн (79%). При этом доля импортируемых углей составила 75%, импортируемого кокса – на уровне 9,5%.

Экспорт железорудного сырья за 11 месяцев 2017 г. составил 34,5 млн тонн.

В ноябре 2017 г. металлургическими предприятиями потреблено 165 млн.куб.м природного газа (110% относительно октября 2017 г.), а за 11 месяцев 2017 г. – 1600 млн.куб.м (103% от аналогичного периода 2016 г.).

Расход электроэнергии мощностями ГМК за 11 месяцев 2017 г. составил 10,5 млрд.кВт*час (89% от аналогичного периода 2016 г.).

Обеспечение предприятий привозным металлоломом в ноябре и за 11 месяцев 2017 г.

В ноябре 2017 года ломозаготовительными организациями заготовлено 318 тыс. тонн металлолома (102% от уровня октября 2017 г.), из которых на отечественные металлургические комбинаты (с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ) в качестве привозного поставлено 270 тыс. тонн (на уровне октября 2017 г.), экспортировано 48 тыс. тонн (120% от октября 2017 г.). При этом степень обеспеченности потребности отрасли в привозном металлоломе составил 96%.

Всего же за 11 месяцев 2017 года из заготовленных 3,4 тыс. тонн (109% от аналогичного периода 2016 г.) украинским потребителям (с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей на НКТ) в качестве привозного поставлено 2,9 млн тонн (103% от аналогичного периода 2016 г.), экспортировано 448 тыс. тонн (177% от 2016 г.). Степень обеспеченности потребности металлургического комплекса в привозном металлоломе составил 90%.

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