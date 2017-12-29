Крупнейшие металлотрейдеры Украины — 2016

Завершаем год публикацией о крупнейших металлотрейдерах Украины по версии журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших». Как обычно, на первом месте — ООО «Метинвест-СМЦ». А далее интересно. Тем более, что после консультаций с readmetal.com, прошлогодний рейтинг был существенно обновлен.

Кто же дышит в спину трейдеру группы «Метинвест»? Никто! отрыв от второго-третьего места — колоссальный.

На них расположились АВ Металл Групп и УГМК, которая переживает непростые времена потери главного поставщика, — корпорации ИСД.

Среди чистых металлотрейдеров в ТОП-10 Металл Холдинг Трейд, Фирма Викант (после перформатирования деятельности), МД Истейт (дистрибьютор Запорожстали), Днепропроект (дистрибьютор АрселорМиттал Кривой Рог), Северсталь Дистрибуция и Металлобазы Комэкс.

Еще один дистрибьютор АМКР — остановился в шаге от десятки крупнейших. А на двенадцатое место обвалился ТД «ЕВРАЗ Украина».

Детали — читайте сами!

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