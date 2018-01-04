Рейтинг страниц о металлургии в Facebook, 4 января 2018 года

Последние три месяца 2017 года я сознательно не публиковал рейтинг популярности страниц о металлургии и металлоторговле в facebook. Надеялся, что страница журнала «Металл» наберет 1000 лайков. =) Пока не удалось. И вот очередная пузомерка готова.
Две компании поразили приростом своих читателей за последний квартал 2017 года. Это «Метинвест» с его +4,3 тыс. юзеров и «Сталекс» — +1,8 тыс. подписчиков.
Остальные шли приблизительно в одном темпе.
Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 4 января 2018 года
|количество лайков
|изм.
|стало
|было
|Страница/ компания
|окт.17
|янв.18
|окт.-дек.
|авг.-сент.
|1
|1
|Метинвест
|17086
|12784
|4302
|1003
|2
|2
|Запорожсталь
|9589
|8430
|1159
|871
|3
|3
|ИА Минпром
|7944
|7763
|181
|235
|4
|4
|АрселорМиттал Кривой Рог
|4331
|3185
|1146
|463
|5
|6
|Сталекс
|3473
|1623
|1850
|779
|6
|5
|Руукки Украина
|1924
|1861
|63
|840
|7
|7
|Интерпайп
|1851
|1559
|292
|97
|8
|8
|УЦСС
|1408
|1187
|221
|127
|9
|9
|Метинвест-СМЦ
|1157
|947
|210
|52
|10
|10
|Металл Холдинг
|1024
|909
|115
|120
|11
|11
|Журнал Металл
|785
|696
|89
|87
|12
|13
|Викант
|710
|623
|87
|162
|13
|12
|Раута Груп
|680
|652
|28
|346
|14
|14
|Прушиньски
|595
|568
|27
|14
|15
|15
|УГМК
|578
|535
|43
|32
|16
|18
|Арсенал-Центр
|513
|383
|130
|35
|17
|16
|Югсталь
|441
|417
|24
|77
|18
|17
|Евраз Украина
|440
|400
|40
|36
|19
|20
|АВ Металл Групп
|381
|324
|57
|18
|20
|19
|Крафт
|352
|341
|11
|57
|21
|21
|Такт металл
|317
|285
|32
|11
|22
|22
|Укрметаллургпром
|307
|238
|69
|56
|23
|23
|Керамет
|188
|174
|14
|4
|24
|24
|Укрпромвнешэкспертиза
|174
|171
|3
|6
|25
|25
|ТД СпецСтальТрейд
|126
|113
|13
|8
Также интересен прирост за год. Более одной тысячи подписчиков добавили «Метинвест», «Запорожсталь», «АрселорМиттал Кривой Рог», «Сталекс» и «Руукки Украина».
Журнал «Металл» — плюс 330 подписчиков.
Изменение за год — с 1 февраля 2017 года по 4 января 2018 года
|лайки
|изм.
|Страница/ компания
|янв.18
|фев.17
|февр.-дек.
|Метинвест
|17086
|6789
|10297
|Запорожсталь
|9589
|5223
|4366
|ИА Минпром
|7944
|6960
|984
|АрселорМиттал Кривой Рог
|4331
|1108
|3223
|Сталекс
|3473
|751
|2722
|Руукки Украина
|1924
|494
|1430
|Интерпайп
|1851
|932
|919
|УЦСС
|1408
|869
|539
|Метинвест-СМЦ
|1157
|788
|369
|Металл Холдинг
|1024
|167
|857
|Журнал Металл
|785
|455
|330
|Викант
|710
|333
|377
|Раута Груп
|680
|н/д
|н/д
|Прушиньски
|595
|502
|93
|УГМК
|578
|398
|180
|Арсенал-Центр
|513
|230
|283
|Югсталь
|441
|н/д
|н/д
|Евраз Украина
|440
|206
|234
|АВ Металл Групп
|381
|219
|162
|Крафт
|352
|н/д
|н/д
|Такт металл
|317
|235
|82
|Укрметаллургпром
|307
|118
|189
|Керамет
|188
|н/д
|н/д
|Укрпромвнешэкспертиза
|174
|146
|28
|ТД СпецСтальТрейд
|126
|87
|39
Донбасс и Приазовье
Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи