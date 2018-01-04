Рейтинг страниц о металлургии в Facebook, 4 января 2018 года

Последние три месяца 2017 года я сознательно не публиковал рейтинг популярности страниц о металлургии и металлоторговле в facebook. Надеялся, что страница журнала «Металл» наберет 1000 лайков. =) Пока не удалось. И вот очередная пузомерка готова.

Две компании поразили приростом своих читателей за последний квартал 2017 года. Это «Метинвест» с его +4,3 тыс. юзеров и «Сталекс» — +1,8 тыс. подписчиков.

Остальные шли приблизительно в одном темпе.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 4 января 2018 года

Также интересен прирост за год. Более одной тысячи подписчиков добавили «Метинвест», «Запорожсталь», «АрселорМиттал Кривой Рог», «Сталекс» и «Руукки Украина».

Журнал «Металл» — плюс 330 подписчиков.

Изменение за год — с 1 февраля 2017 года по 4 января 2018 года

Донбасс и Приазовье

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи