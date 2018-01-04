Рейтинг страниц о металлургии в Facebook, 4 января 2018 года

Опубликовано автор Admin

Последние три месяца 2017 года я сознательно не публиковал рейтинг популярности страниц о металлургии и металлоторговле в facebook. Надеялся, что страница журнала «Металл» наберет 1000 лайков. =) Пока не удалось. И вот очередная пузомерка готова.

Стальной facebook от readmetal


Две компании поразили приростом своих читателей за последний квартал 2017 года. Это «Метинвест» с его +4,3 тыс. юзеров и «Сталекс» — +1,8 тыс. подписчиков.

Остальные шли приблизительно в одном темпе.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 4 января 2018 года

количество лайков изм.
стало было Страница/ компания окт.17 янв.18 окт.-дек. авг.-сент.
1 1 Метинвест 17086 12784 4302 1003
2 2 Запорожсталь 9589 8430 1159 871
3 3 ИА Минпром 7944 7763 181 235
4 4 АрселорМиттал Кривой Рог 4331 3185 1146 463
5 6 Сталекс 3473 1623 1850 779
6 5 Руукки Украина 1924 1861 63 840
7 7 Интерпайп 1851 1559 292 97
8 8 УЦСС 1408 1187 221 127
9 9 Метинвест-СМЦ 1157 947 210 52
10 10 Металл Холдинг 1024 909 115 120
11 11 Журнал Металл 785 696 89 87
12 13 Викант 710 623 87 162
13 12 Раута Груп 680 652 28 346
14 14 Прушиньски 595 568 27 14
15 15 УГМК 578 535 43 32
16 18 Арсенал-Центр 513 383 130 35
17 16 Югсталь 441 417 24 77
18 17 Евраз Украина 440 400 40 36
19 20 АВ Металл Групп 381 324 57 18
20 19 Крафт 352 341 11 57
21 21 Такт металл 317 285 32 11
22 22 Укрметаллургпром 307 238 69 56
23 23 Керамет 188 174 14 4
24 24 Укрпромвнешэкспертиза 174 171 3 6
25 25 ТД СпецСтальТрейд 126 113 13 8

 

Также интересен прирост за год. Более одной тысячи подписчиков добавили «Метинвест», «Запорожсталь», «АрселорМиттал Кривой Рог», «Сталекс» и «Руукки Украина».

Журнал «Металл» — плюс 330 подписчиков.

Изменение за год — с 1 февраля 2017 года по 4 января 2018 года

лайки изм.
Страница/ компания янв.18 фев.17 февр.-дек.
Метинвест 17086 6789 10297
Запорожсталь 9589 5223 4366
ИА Минпром 7944 6960 984
АрселорМиттал Кривой Рог 4331 1108 3223
Сталекс 3473 751 2722
Руукки Украина 1924 494 1430
Интерпайп 1851 932 919
УЦСС 1408 869 539
Метинвест-СМЦ 1157 788 369
Металл Холдинг 1024 167 857
Журнал Металл 785 455 330
Викант 710 333 377
Раута Груп 680 н/д н/д
Прушиньски 595 502 93
УГМК 578 398 180
Арсенал-Центр 513 230 283
Югсталь 441 н/д н/д
Евраз Украина 440 206 234
АВ Металл Групп 381 219 162
Крафт 352 н/д н/д
Такт металл 317 235 82
Укрметаллургпром 307 118 189
Керамет 188 н/д н/д
Укрпромвнешэкспертиза 174 146 28
ТД СпецСтальТрейд 126 87 39

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