В 2017 году Интерпайп поставил на внутренний 25% продукции

В 2017 году промышленная компания «Интерпайп» в 2017 г. увеличила продажи трубной и железнодорожной продукции на 35% в тоннах. «Это лучший лучший результат за последние три года. Общий объем реализации достиг 767 тыс. тонн», — говорится в сообщении компании. Доля поставок на внутренний рынок Украины составила 25%.

Продажи трубной продукции выросли на 31% в сравнении с 2016 г. и составили 595 тыс. тонн. Основные точки роста – рынки Украины, Америки и СНГ.

Поставки труб на украинский рынок выросли на 29% год к году до 148 тыс. тонн. Главная предпосылка роста – увеличение газодобычи на украинских месторождениях, в т.ч. реализация стратегии 20/20 компанией «Укргазвыдобування». Это позволило увеличить поставки продукции нефтегазового сортамента в 2,2 раза.

Благодаря росту нефтегазодобычи в США после стагнации рынка 2015-2016 гг. компании удалось вернуться к объемам поставок 2014 г. Суммарно в Северной и Южной Америке в 2017 г. Интерпайп реализовал 90 тыс. тонн линейных и нарезных труб (в 2016 году – 43 тыс. тонн).

Продажи в СНГ в прошедшем году выросли на 35% до 140 тыс. тонн. Благоприятным фактором стала стабилизация рыночной ситуации в Азербайджане и Узбекистане. Повышение цены на нефть позволило местным компаниям возобновить реализацию нефтегазовых проектов и увеличить объем закупок нарезных труб.

В Европе и на Ближнем Востоке украинский производитель также возвращает объемы в ключевых сегментах – строительном и нефтегазовом. Европейским клиентам в 2017 г. компания поставила 136 тыс. тонн бесшовных и сварных труб (+10% к 2016 г.), ближневосточным – 81 тыс. тонн (+17% к 2016 г.).

Продажи железнодорожной продукции – колес, бандажей, осей и колесных пар – в 2017 г. увеличились на 51% год к году до 172 тыс. тонн.

Модернизация подвижного состава «Укрзализныци» (УЗ) стала главным драйвером спроса на железнодорожную продукцию в Украине. Значительный рост вагоноремонтов и оживление вагоностроения позволило компании нарастить продажи на внутренний рынок на 83%, до 45 тыс. тонн. Почти половину этого объема составили поставки в УЗ. Однако в абсолютных числах продажи в Украине еще далеки от предыдущих лет. Так, в 2011-2012 гг. внутренний рынок потреблял около 130 тыс. тонн.

Вагоностроительный и вагоноремонтный рынок вырос и в СНГ за счет списания старых вагонов и необходимости ремонтов вагонов, построенных 5-7 лет назад. Объем продаж в страны СНГ составил 89 тыс. тонн против 55 тыс. тонн в 2016 г.

Поставки железнодорожной продукции на европейский рынок в 2017 г. также продемонстрировали рост. И при этом, благодаря реализации инвестиционной программы, компании удалось заместить большую часть поставок черновых колес в Европу более сложным продуктом – чистовыми механически обработанными колесами. Объем поставок европейским клиентам составил 23 тыс. тонн (+11% к 2016 г.).

В 2017 г. Интерпайп приступил к серийному производству колесных пар в Украине и осуществил первые поставки на рынки Турции и Ирана. Всего компания реализовала около 1050 колесных пар, собранных на собственных мощностях.

Объем производства круглой стальной заготовки в 2017 г. составил 850 тыс. тонн, что на 38% выше, чем в 2016 г. Ключевым фактором увеличения производства наряду с ростом заказов является действие экспортной пошлины на металлолом. Почти весь произведенный объем стали был реализован на собственные заводы компании. Сторонним потребителям отгружено лишь 23 тыс. тонн стали.

Заготовка металлолома компанией для производства стали составила 720 тыс. тонн (сторонний лом, не включая оборотный лом «Интерпайп сталь» и лом трубных заводов «Интерпайп»). Дефицит сырья снизился в сравнении с прошлым годом до 5% потребности (с 7% в 2016 г.) и составил 42 тыс. тонн.

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