«Северсталь» назначила нового руководителя в Украине

Новым директором ООО «Северсталь Дистрибуция» (Украина) стал Игорь Лушанкин. Он в течение 17 лет работал в компании «Midland Resources» в должности коммерческого директора, где отвечал за экспортные поставки металлопродукции ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» и занимался вопросами построения бизнеса в Украине.

«В последние пять лет работал в сфере поставок металлургического сырья и металлопроката как украинским компаниям, так и на экспортные рынки. Окончил Московский физико-технический институт, кандидат физико-математических наук», — уточняется в сообщении «Северсталь Дистрибуция».

ООО «Северсталь Дистрибуция» работает на территории Украины с 2007 года. В 2017 году в Украине продано 87,7 тыс. тонн металлопродукции. Компания имеет склады в Киеве и Днепре, а также офис продаж во Львове.

«Планы утверждены, в 2018 году мы планируем увеличить объем продаж продукции «Северстали» на рынок Украины. Драйверами продаж будет прокат с покрытием, а также трубная продукция», – цитируется в сообщении Лушанкин.

В целом по итогам прошлого года «Северсталь Дистрибуции» увеличила объем реализации на 200 тыс. тонн.

Продажи металлопродукции в Украину и Республику Беларусь в 2017 году выросли на 14% до 130 тыс. тонн. Основными товарными группами для развития продаж на данные рынки являются прокат с цинковым и полимерным покрытием, трубная продукция.

Наибольший прирост показали продажи металлопродукции в России: объем поставок увеличился на 18% до 890 тыс. тонн. В России были открыты три склада: второй склад в Москве, склады в Пензе и Батайске (около Ростова-на-Дону). Их количество увеличилось до 14.

Поставки металлопродукции в Европу в 2017 году составили 730 тыс. тонн (+7%). В структуре продаж компании более трети занимает продукция, которая проходит переработку на европейских активах «Северсталь Дистрибуция», основным материалом для переработки является горячекатаный прокат.

Напомним, что в конце прошлого года группа «Северсталь» продала единственный производственный актив в Украине — завод «Днепрометиз». Его покупателем стал прежний владелец — группа «ТАС» украиснкого бизнесмена Сергея Тигипко.

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