Производство чугуна, стали и проката в Украине в январе 2018 года — Укрметаллургпром

По данным ОП «Укрметаллургпром», в январе 2018 г. металлургическими предприятиями Украины произведено:

— чугуна 1,94 млн тонн (102% относительно декабря 2017 г.);

— стали 1,91 млн тонн (100,5%);

— проката 1,67 млн тонн (99%).

По состоянию на 13 февраля 2018 г. из основных мощностей в эксплуатации находится: 19 из 21 доменных печей (90%), 8 из 9 мартеновский печей (89%), конвертеров 14 из 16 (86%), электропечей 7 из 15 (47%) и машин непрерывного литья заготовки 14 из 14 (100%).

Всего за первый месяц 2018 года предприятиями горно-металлургического комплекса Украины (с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей, находящихся на НКТ) произведено: железорудного концентрата 5,39 млн тонн (107% от аналогичного периода 2017 г.), агломерата 2,84 млн тонн (105% к 2017 г.), окатышей 1,94 млн тонн (103% к 2017 г.), кокса 0,95 млн тонн (94% к 2017 г.), чугуна 1,94 млн тонн (105% к 2017 г.), стали 1,91 млн тонн (94% от 2017 г.), проката 1,67 млн тонн (93% от 2017 г.).

В марте 2018 г., с учетом проведения планово-предупредительных и капитальных ремонтов на ряде основных технологических агрегатов, планируется произвести порядка 1,9 млн тонн чугуна, порядка 1,9 млн тонн стали и до 1,6 млн тонн проката.

Снижение уровня выпуска некоторых основных видов продукции за первый месяц 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 г. является следствием потери части мощностей на неподконтрольной территории. Вместе с тем, удалось добиться заметного сокращения разрыва в показателях производства стали и проката и увеличения выпуска чугуна относительно предыдущих периодов благодаря успешной реконструкции и своевременному капитальному ремонту основных мощностей на ПАО «Запорожсталь», ЧАО «ММК им.Ильича», ЧАО «Азовсталь», а также стабилизации работы ПАО «Днепровский металлургический комбинат» после длительного вынужденного простоя в 2017 г.

Обеспечение производства основными видами сырьевых ресурсов в январе 2018 г. составило: железорудным сырьем 2,75 млн тонн (107% относительно декабря 2017 г. и 98% относительно первого месяца 2017 г.), углями 1,15 млн тонн (88% и 82% соответственно), коксом 0,915 млн тонн (106% и 100,5% соответственно). При этом доля импортируемых углей была на уровне 74% (850 тыс. тонн из 1 150 тыс. тонн), импортируемого кокса – на уровне 9% (85 тыс. тонн из 915 тыс. тонн).

Экспорт железорудного сырья в январе 2018 г. составил 3,0 млн тонн.

В январе 2018 г. металлургическими предприятиями потреблено 190 млн.куб.м природного газа (на уровне декабря 2017 г.).

Расход электроэнергии мощностями ГМК за первый месяц 2018 г. составил порядка 1,1 млрд.кВт-час (102% от уровня декабря 2017 г.).

В январе 2018 года ломозаготовительными организациями заготовлено 279 тыс. тонн металлолома (78% от уровня декабря 2017 г. или 116% относительно первого месяца 2017 г.), из которых на отечественные металлургические комбинаты в качестве привозного поставлено 245 тыс. тонн (80% и 107% соответственно), экспортировано 34 тыс. тонн (65% и 340% соответственно). При этом степень обеспеченности потребности отрасли в привозном металлоломе составила 102%.

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