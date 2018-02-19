3 тезиса Дмитрия Николаенко о развитии внутреннего металлорынка Украины

Директор по продажам ООО «Метинвест Холдинг» Дмитрий Николаенко во время «II Ежегодной конференции официальных Дистрибуторов» группы «Метинвест» рассказал о развитии украинского рынка металлопроката. Мы отобрали основные тезисы.

1. О дистрибуторской сети

Для «Метинвеста» очень важно развивать сотрудничество с дистрибуторами – это позволяет быть ближе к конечному потребителю, устанавливать справедливую цену и увеличивать объемы продаж. Модель работы в металлоторговой отрасли постоянно видоизменяется и на сегодня уже мировой тренд, когда крупнейшие потребители металлоемких отраслей (судо-, автомобилестроение) предпочитают покупать металл не у производителей, а только в сервисных центрах.

2. О роли малого и среднего бизнеса в металлопотреблении

При заметном уменьшении общего потребления металлопроката с 2013 года, не так значительно уменьшилось потребление металла средним и малым бизнесом/розницей. По сравнению с 2015 годом потрбеление в этом сегменте даже увеличилось. Сейчас на розницу приходит более 30% продаж внутреннего рынка. Малому бизнесу и рознице нужны небольшие точечные поставки металла и это путь развития металлоцентров. Хотя в Украине не так много программ по развитию малого и среднего бизнеса, как в Европе, предприниматели, в зависимости от возможностей инвестирования, могут выбрать наиболее приемлемую модель дистрибуции: от простой формы (закупка-хранение-сбыт) до предоставления услуг по первичной обработке металла (сверление отверстий, порезка в ленту и т.д.), повышая добавленную стоимость продукции.

3. О торговле металлопрокатом через сеть интернет

Еще одна важная тенденция – развитие интернет торговли. «Метинвест» видит это в развитии on-line платформ для торговли металлопрокатом и on-line кабинетов, удобных для оформления заказов потребителями, отслеживания выполнения, анализа и планирования покупки.

В сеть ООО «Метинвест-СМЦ» кроме собственной сети сервисных металлоцентров входят 19 дистрибуторов в 18 областях и 342 дилера в 274 районах (из 324). Суммарно 384 металлобазы формируют партнерскую сеть компании.

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