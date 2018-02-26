Участники УЦСС избрали новый состав совета директоров

Участники Украинского центра стального строительства (УЦСС) избрали новый состав совета директоров и его председателя. Это произошло 8 февраля во время общего собрания ассоциации.

Председателем совета директоров УЦСС на 2018 год переизбран Директор Rauta Group Андрей Озейчук.

В состав совета директоров вошли руководители восьми компаний, развивающих свою деятельность в различных сегментах рынка стального строительства Украины:

— Александр Киктенко, Президент, ГК Сталекс

— Александр Левшин, Генеральный директор, Укрстальконструкция

— Андрей Озейчук, Директор, Rauta

— Владимир Адрианов, Заместитель директора, Украинский институт стальных конструкций им. В.Н. Шимановского

— Дмитрий Липпа, Генеральный директор, Метинвест-СМЦ

— Михаил Штомпель, Генеральный директор, CKS

— Роман Курашев, Директор по маркетингу, Метинвест Холдинг

— Сергей Зубко, Председатель Правления, Житомирский завод ограждающих конструкций.

По прогнозам экспертов УЦСС в 2018 году объем рынка металлоконструкций увеличится на 17%, до 100 тыс. тонн, а доля стального строительства в сегменте нежилых зданий по итогам года составит 37%.

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