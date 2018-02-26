У «Виканта» новый руководитель — Инна Пономарева

Новым генеральным директором металлотрейдера «Фирма Викант» с 1 февраля 2018 года стала Инна Пономарева. Ранее она занимала должность директора по продажам.

Григорий Носко, который ранее возглавлял команию, покинул «Викант».

«Мы стремимся стать ближе к покупателю, хотим понимать его потребности для того, чтобы обеспечить максимальное наличие необходимых позиций на складах. Наша продукция сертифицирована и отвечает европейским стандартам качества. В ближайшее время мы планируем расширять номенклатурный ряд», – цитирует Инну Пономареву УЦСС.

По данным самой компании в 2017 год «Викант» импортировал 121 тыс. тонн металлопроката. Кроме того, в прошлом году компания начал более тесно сотрудничать с группой «Метинвест» по закупке трубной продукции.

В планах на 2018 год увеличить продажи металлопродукции на 7,2% год к году.

В прошлом году фирма Викант открыла новые представительства в Ривне, Харькове, Сумах и Чернигове.

Основной продаваемой позицией компании Викант остается арматура. По всей компании доля продажи арматуры составляет 65%. Катанки, труб, листов, уголков – по 5%. Самыми рентабельными позициями в 2017 году были арматура ГОСТ, термоупрочненная проволока, арматура НДЛ, балки, проволока, круги.

Напомним, что в результате реструктуризации буизнеса группы компаний «Викант» в 2016 году были созданы ООО «Фирма Викант» и ООО «Вартис».

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