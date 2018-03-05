Весенний рейтинг страничек о металлургии в facebook.
Метинвест вне конкуренции, похоже, уже навсегда
В топ-10 появился новый игрок — портал UAprom.
«Металл» прирос 157 новыми подписчиками и друзьями. Спасибо вам.
Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 5 марта 2018 года
|стало
|было
|Страница/ компания
|янв.18
|5 марта 2018
|янв.-март
|1
|1
|Метинвест
|12784
|20462
|7678
|2
|2
|Запорожсталь
|8430
|9898
|1468
|3
|3
|ИА Минпром
|7763
|8035
|272
|4
|4
|АрселорМиттал Кривой Рог
|3185
|5402
|2217
|5
|5
|Сталекс
|1623
|3497
|1874
|6
|Uaprom
|2783*
|2785
|2
|7
|7
|Интерпайп
|1559
|1965
|406
|8
|6
|Руукки Украина
|1861
|1951
|90
|9
|8
|УЦСС
|1187
|1467
|280
|10
|9
|Метинвест-СМЦ
|947
|1223
|276
|11
|10
|Металл Холдинг
|909
|1066
|157
|12
|11
|Журнал Металл
|696
|853
|157
|13
|13
|Раута Груп
|652
|738
|86
|14
|12
|Викант
|623
|722
|99
|15
|16
|Арсенал-Центр
|383
|635
|252
|16
|14
|Прушиньски
|568
|632
|64
|17
|15
|УГМК
|535
|601
|66
|18
|18
|Евраз Украина
|400
|541
|141
|19
|19
|АВ Металл Групп
|324
|438
|114
|20
|17
|Югсталь
|417
|437
|20
|21
|20
|Крафт
|341
|360
|19
|22
|22
|Укрметаллургпром
|238
|350
|112
|23
|21
|Такт металл
|285
|330
|45
|24
|23
|Керамет
|174
|195
|21
|25
|24
|Укрпромвнешэкспертиза
|171
|185
|14
|26
|25
|ТД СпецСтальТрейд
|113
|129
|16
* — по состоянию на 22 января 2018 г.
Донбасс и Приазовье
Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи