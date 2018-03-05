Весенний рейтинг страничек о металлургии в facebook.

Метинвест вне конкуренции, похоже, уже навсегда

В топ-10 появился новый игрок — портал UAprom.

«Металл» прирос 157 новыми подписчиками и друзьями. Спасибо вам.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 5 марта 2018 года

* — по состоянию на 22 января 2018 г.

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