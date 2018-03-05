Рейтинг страниц о металлургии в facebook

Опубликовано автор Admin

Весенний рейтинг страничек о металлургии в facebook.

Метинвест вне конкуренции, похоже, уже навсегда

Стальной facebook от readmetal


В топ-10 появился новый игрок — портал UAprom.

«Металл» прирос 157 новыми подписчиками и друзьями. Спасибо вам.

Рейтинг страниц о металлургии в Facebook по состоянию на 5 марта 2018 года

стало было Страница/ компания янв.18 5 марта 2018 янв.-март
1 1 Метинвест 12784 20462 7678
2 2 Запорожсталь 8430 9898 1468
3 3 ИА Минпром 7763 8035 272
4 4 АрселорМиттал Кривой Рог 3185 5402 2217
5 5 Сталекс 1623 3497 1874
6 Uaprom 2783* 2785 2
7 7 Интерпайп 1559 1965 406
8 6 Руукки Украина 1861 1951 90
9 8 УЦСС 1187 1467 280
10 9 Метинвест-СМЦ 947 1223 276
11 10 Металл Холдинг 909 1066 157
12 11 Журнал Металл 696 853 157
13 13 Раута Груп 652 738 86
14 12 Викант 623 722 99
15 16 Арсенал-Центр 383 635 252
16 14 Прушиньски 568 632 64
17 15 УГМК 535 601 66
18 18 Евраз Украина 400 541 141
19 19 АВ Металл Групп 324 438 114
20 17 Югсталь 417 437 20
21 20 Крафт 341 360 19
22 22 Укрметаллургпром 238 350 112
23 21 Такт металл 285 330 45
24 23 Керамет 174 195 21
25 24 Укрпромвнешэкспертиза 171 185 14
26 25 ТД СпецСтальТрейд 113 129 16

* — по состоянию на 22 января 2018 г.

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