Сколько труб «Интерпайпа» покупают машиностроители Украины

В 2017 г. 10% поставок труб компании «Интерпайп» на украинский рынок пришлось на потребности отечественных машиностроителей различных профилей. Это порядка 14 тыс. тонн, говорится в сообщении пресс-службы компании по итогам конференции «Технологии и тренды машиностроительной отрасли.

1 марта на базе ИНТЕРПАЙП НТЗ состоялась конференция «Технологии и тренды машиностроительной отрасли». На повестке дня – состояние и развитие отрасли, разработка современных технологий и пути стимулирования машиностроения в Украине.

Общая доля продукции машиностроительного назначения в структуре трубных продаж компании в прошлом году составила более 12%. Ее потребляли компании разных профилей: от производства сельхозтехники до горно-шахтного оборудования.

«Машиностроительная отрасль генерирует добавленную стоимость. Производя технологичный готовый продукт, машиностроители выступают движущей силой для других отраслей промышленности. Мы все заинтересованы в развитии внутреннего рынка и государственной поддержке экспорта машиностроительной продукции как основы для роста ВВП страны», — цитируется в сообщении директор по финансам и экономике Интерпайп Денис Морозов.

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