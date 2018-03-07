В «Метинвесте» рассказали зачем покупают «Юнистил»

Группа «Метинвест» планирует закрыть сделку по приобретению корпоративных прав на ООО «Юнистил» в ближайшее время. «Сумма сделки не раскрывается. Потребность в более глубокой интеграции обусловлена необходимостью построения единого технологического процесса по производству холоднокатаного проката и его оцинкованию», — ответила пресс-служба «Метинвеста» на запрос readmetal.com.

В группе сообщают, что намерены работать над снижением объемов металла в цепочке производства и усиливать производственную и техническую команду «Юнистил» для достижения целевых показателей по качеству продукции и объемам производства.

В «Метинвесте» также пояснили почему покупателем выступает именно ООО «Метинвест-СМЦ», которое управляет розничной сетью группы. Причина в том, что эта компания работает с «Юнистил» по схеме давальческой переработки и управляет сбытом конечной продукции. «В дальнейшем возможно присоединение «Юнистила» к группе в качестве структурного подразделения», — отметили в пресс-службе.

В колнце прошлого года сообщалось, что “Метинвест” планирует в 2018 году увеличить загрузку мощностей завода ООО “Юнистил” по сравнению с 2017 годом в 2,5-4 раза, до 50-80 тыс. тонн оцинкованного проката.

На прошлой неделе стало известно, что Антимонопольный комитет Украины одобрил сделку по покупке ООО «Юнистил» компанией, которая входит в группу «Метинвест», а именно ООО «Метинвест-СМЦ».

Напомним, что ООО «Юнистил» начало деятельность в 2010 году. Объем инвестиций в предприятие тогда оценивался в $21,5 млн. Тогда предприятие входило в состав управляющей компании «Вектрон» (Россия), которое также владело российским производителем плоского проката с покрытиями «Юнистад». Однако в последнее время украинские СМИ связывали «Юнистил» с бизнесменами Давидом Жванией и Александром Мартыненко.

С мая 2012 г. по декабрь 2016 г. предприятие простаивало. С конца 2016 года группа «Метинвест» начала поставки холоднокатаных рулонов для оцинкования по давальческой схеме. По похожей схеме «Метинвест» сотрудничает с заводом «Модуль». Но там на оцинкованные рулоны наносят полимерное покрытие (окрашивают).

В настоящее время в Украине оцинкованный плоский металлопрокат также производят ММК им.Ильича (Мариуполь) и «Модуль» (Каменец-Подольский). Также есть ООО «Металлы и Полимеры» (Алчевск), однако это предприятие находится на оккупированной территории Луганской области и простаивает.

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