Сколько проката продал на внутреннем рынке АрселорМиттал Кривой Рог

В 2017 году ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) продало более 5,4 млн тонн металлопродукции собственного производства. Из них 64% приходится на готовую продукцию (арматура, катанка и сорт). Доля квадратной заготовки уменьшилась с 33% до 29%.

«Около 20% продукции реализовано на внутреннем рынке, несмотря на увеличение импорта металлопроката из России, Молдовы и Беларуси. В прошлом году ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» открыло две новые складские площадки в Киеве и Львове. В настоящее время дистрибуторская сеть предприятия в Украине насчитывает уже девять складов: по два – в Киеве и Львове и по одному – в Кривом Роге, Одессе, Харькове, Днепре и Тернополе», — говорится в сообщении пресс-службы АМКР.

В сообщении также отмечается, что значительный рост продаж зафиксирован по сегменту продукции с добавленной стоимостью (+25%) – катанке из специальных марок стали и термически упрочненной и шахтной арматуре. В прошлом году ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» разработало 14 новых видов продукции: девять – по стандартам внутреннего рынка и пять – по национальным стандартам Перу, Сингапура, Камеруна, Голландии и Чили, что позволило выйти на новые рынки сбыта.

«Основные трудности, с которыми мы столкнулись в 2017 году, – это агрессивная ценовая политика конкурентов на ключевых для нас рынках, введение повышенных импортных пошлин целым рядом стран (в том числе Египтом и США), а также логистические проблемы в Украине, связанные с острым дефицитом вагонов и локомотивов, что сказывалось на поставках сырья и вывозе готовой продукции. Несмотря на трудности, мы увеличили поставки в Европу, Западную Африку, Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию», — цитируется в сообщении Анастасия Татарульева, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Основная доля экспортных продаж приходится на страны Ближнего Востока (39%), Северной и Западной Африки (16%), Европы (8%).

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