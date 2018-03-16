Производство чугуна, стали и проката в Украине за 2 мес. 2018 года

В феврале 2018 г. gо данным ОП «Укрметаллургпром» металлургические предприятия Украины произвели:

• чугуна 1,56 млн тонн (80% относительно января 2018 г.),

• стали 1,51 млн тонн (80%),

• проката 1,3 млн тонн (77%).

Снижение производства по сравнению с предыдущим месяцем было связано с проведением капитальных ремонтов основных металлургических агрегатов на меткомбинатах «Азовсталь» и «АрселорМиттал Кривой Рог».

За 2 месяца 2018 года произведено:

– чугуна 3,5 млн тонн (106% к аналогичному периоду 2017 года, с учетом работы в январе-феврале 2017 года предприятий, расположенных на не контролируемой Украиной территории (с НКТ); 124% – без учета предприятий, расположенных на не контролируемой Украиной территории (без НКТ);

– стали 3,4 млн тонн (соответственно, 95% и 107%);

– проката 3,0 млн тонн (соответственно, 93% и 108%).

Увеличение производства чугуна по сравнению с январем-февралем 2017 года произошло благодаря стабилизации обеспечения предприятий железорудным сырьем и коксом (мариупольские меткомбинаты и Днепровский МК), а также вводу в эксплуатацию ДП-3 на МК «Запорожсталь» после коренной реконструкции.

В то же время снижение производства стали и проката в основном обусловлено утратой контроля над рядом метпредприятий, расположенных на временно не контролируемой Украиной территории (НКТ) Донецкой и Луганской областей (Енакиевский МЗ и «Донецксталь»- с марта 2017 года, Алчевский МК – с декабря 2017 года).

По состоянию на 13.03.18. на контролируемой Украиной территории в работе находятся 19 из 21-й действующих доменных печей, 12 конвертеров из 16-ти, 8 мартеновских печей из 9-ти, 7 электропечей из 15-ти и 14 МНЛЗ из 14-ти. Кроме того, 5 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

Текущий среднесуточный объем производства основных видов металлопродукции (за 13 суток марта) на 2-4% превышает февральские показатели.

По прогнозам ОП «Укрметаллургпром», в апреле 2018 г. планируется произвести порядка 1,8 млн тонн чугуна, 1,7 млн тонн стали и 1,6 млн тонн проката.

За январь-февраль 2018 года произведено: железорудного концентрата 10,1 млн тонн (103% относительно аналогичного периода 2017 г., с учетом деятельности в январе-феврале 2017 г. мощностей, находящихся на НКТ), агломерата 5,44 млн тонн (110%), окатышей 3,5 млн тонн (99%), кокса 1,78 млн тонн (98%), чугуна 3,49 млн тонн (106%), стали 3,41 млн тонн (95%), проката 2,98 млн тонн (93%), трубной продукции 171,4 тыс. т (107%).

Железорудное сырье

Объем поставок украинского железорудного сырья в феврале составил 2,5 млн тонн (-0,3 млн тонн к январю), а за 2 месяца – 5,3 млн тонн (114% к аналогичному периоду 2017 года с НКТ; 131% без НКТ). По импорту за 2 месяца завезено 25 тыс тонн ЖРС (36% к аналогичному периоду 2017 года). Экспорт ЖРС в феврале составил 2,7 млн тонн (-0,25 млн тонн к январю), а за 2 месяца – 5,6 млн тонн (97% к аналогичному периоду 2017 года).

Угли

Поступление украинских углей на коксохимические предприятия в феврале составило 230 тыс тонн (-70 тыс тонн к январю), а за 2 месяца – 530 тыс тонн (70% к аналогичному периоду 2017 года с НКТ; 103% без НКТ). Объем импортных поставок углей для коксования в феврале составил 860 тыс тонн (+10 тыс тонн к январю), а за 2 месяца – 1,7 млн тонн (91% к аналогичному периоду 2017 года с НКТ; 107% без НКТ).

Всего в феврале украинские КХЗ получили 1,1 млн тонн углей для коксования (-60 тыс тонн к январю), а за 2 месяца – 2,2 млн тонн (85% к аналогичному периоду 2017 года с НКТ; 106% без НКТ).

При этом доля импортных углей в общем объеме составила 77% против 71% за 2 месяца 2017 года с НКТ и 76% без НКТ.

Остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ в течение февраля не изменились и по состоянию на 01 марта 2018 г. составили 350 тыс тонн.

Кокс

Объем поставок металлургам украинского кокса в феврале составил 700 тыс тонн (-130 тыс тонн к январю). За 2 месяца поставлено 1,53 млн тонн украинского кокса (101% к аналогичному периоду 2017 года с НКТ; 122% без НКТ). По импорту в феврале завезено 75 тыс тонн кокса (-10 тыс тонн к январю), а за 2 месяца – 160 тыс тонн (145% к аналогичному периоду 2017 года).

С учетом импортных поставок общее поступление кокса на метпредприятия за 2 месяца составило 1,7 млн тонн (104% к аналогичному периоду 2017 года с НКТ; 124% без НКТ).

Металлолом

В феврале металлургическим предприятиям было поставлено порядка 225 тыс тонн металлолома (-20 тыс тонн к январю), что составило 93% от расчетной потребности метпредприятий.

За 2 месяца металлургам было поставлено порядка 470 тыс тонн лома, что составило 97% от потребности предприятий (103% к объему поставок в аналогичном периоде 2017 года с НКТ; 117% без НКТ).

Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение февраля увеличились на 20 тыс тонн и по состоянию на 1 марта 2018 г. составили порядка 90 тыс тонн.

На экспорт в феврале было поставлено 53 тыс тонн металлолома (+20 тыс тонн к январю). Всего за 2 месяца на экспорт поставлено 86 тыс тонн лома против 18 тыс тонн за 2 месяца 2017 года.

По импорту в феврале было завезено 6 тыс тонн лома, а за 2 месяца 9 тыс тонн (+2 тыс тонн к аналогичному периоду 2017 года).

Природный газ и электроэнергия.

Объем потребленного металлургами природного газа в феврале уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 20 млн.куб.м и составил порядка 160 млн.куб.м. При этом среднесуточное потребление газа уменьшилось на 0,1 млн.куб.м и составило 5,7 млн.куб.м.

Всего за 2 месяца металлурги потребили порядка 340 млн.куб.м природного газа (88% от объема потребления в аналогичном периоде 2017 года с НКТ; 102% без НКТ).

Среднесуточное потребление составило 5,75 млн.куб.м против 6,55 млн.куб.м за 2 месяца 2017 года с НКТ и 5,65 млн.куб.м без НКТ.

Потребление электроэнергии за 2 месяца составило 2,0 млрд.кВт•ч (94% от объема потребления за 2 месяца 2017 года с НКТ; 109% без НКТ).

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