Металлотрейдер УГМК планирует выкупить 5% своих акций

Крупный металлоторговец ЧАО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК, Киев) планирует выкупить приблизительно 5% своих акций у компании «АЭРОНН» (с. Здоривка Киевской обл.). 100% акций «АЭРОНН» принадлежит самой УГМК.

УГМК намерена выкупить 1101,407 тыс. штук простых акций предприятия у своей 100%-ной «дочки» — ООО «Аэрон» (с. Здоривка Киевской обл.). Об этом говорится в объявлении компании о проведении 5 апреля внеочередного общего собрания акционеров УГМК, которое размещено на ее сайте.

Кроме того, в повестке дня общего собрания УГМК указано, что в 2017 году она получила чистую прибыль в размере 149,255 млн грн против чистого убытка 12,8 млн грн годом ранее. Также акционерам компании предлагается выплатить в 2018 году 169,16 млн грн дивидендов.

УГМК создана в 1998 году. По данным Национального депозитария Украины на конец 2017 года, в собственности компании Trotio Holdings Limited находится 50% акций, Frankiro Holdings Limited (обе — Кипр, зарегистрированные по одному юридическому адресу) – 34,1639%.

При этом по данным Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций, конечными бенефициарами являются народный депутат Украины Сергей Тарута и гражданин Армении Саргис Исраэлян. Ранее одним из бенефициаров компании был Олег Мкртчан. Как уточнили в УГМК, Исраэлян является бенефициаром компании с начала 2017 года. Ранее человек с таким именем был президентом футбольного клуба «Бананц» (Ереван, Армения).

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